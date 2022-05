„Eine Autobahn baue ich leichter“

Teilen

Jetzt wird es bald ernst: Im Zuge der Sanierung der Tutzinger Ortsdurchfahrt ist das Zentrum an der Reihe. Ohne Vollsperrungen wird es nicht gehen. © google earth

Der Schwerpunkt der jahrelangen Tutzinger Straßenarbeiten rückt näher: Für das Ortszentrum bedeutet das eine weitgehende Neugestaltung.

Tutzing – Einmal entfuhr Benjamin Neudert ein Stoßseufzer. „Eine Autobahn baue ich leichter“, stöhnte der Herrschinger Verkehrsplaner. „Das ist manchmal entspannter als ein Ortszentrum.“ Aus der Ruhe bringen ließ er sich beim Infoabend zur Sanierung der Tutzinger Hauptstraße am Montagabend aber auch durch kritische Anmerkungen nicht. Im Traubinger Buttlerhof stellte er erst den Gewerbetreibenden und dann der Öffentlichkeit viele Einzelheiten der fürs nächste Jahr vorgesehenen Arbeiten in Tutzings Mitte vor. Mit dabei waren Vertreter der Gemeinde, des Staatlichen Bauamts und des Abwasserverbands Starnberger See.

Das Bauvorhaben ist umfangreich. Die Gemeinde Tutzing sorgt danach für Erneuerung der Gehwege, Parkbuchten und Einmündungen der Nebenstraßen, die Umgestaltung des Marienplatzes, Erneuerung der Trinkwasserhauptleitung, Teilerneuerung der Trinkwasser-Hausanschlussleitungen, Herstellung eines Glasfaser-Leerrohrnetzes und Erneuerung der Bachverrohrungen. Die Aufgaben des Abwasserverbands sind die Teilerneuerung des Regenwasserkanals, Sanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals sowie Teilerneuerung der Hausanschlussleitungen. Das Staatliche Bauamt erneuert Fahrbahn, Ampeln und Straßenentwässerungseinrichtungen, das Bayernwerk die Erdkabel für Ortsnetz und Straßenbeleuchtung, die Telekom die Erdkabel.

Das muss koordiniert werden. Der Rahmenterminplan laut Neudert: Ab Herbst 2022 Spartenverlegungen durch Bayernwerk und Telekom im Gehwegbereich, im Frühjahr 2023 Beginn der eigentlichen Baumaßnahme, Anfang 2024 Abschluss der Baumaßnahme „Ortsdurchfahrt Tutzing“ mit Restarbeiten. Unwägbarkeiten verschwieg Neudert nicht. „Wir sind natürlich bei Telekom und Bayernwerk Bittsteller“, sagte er. „Wir sind auf deren Zusammenarbeit angewiesen.“

Beginnen sollen die Arbeiten mitten im Zentrum an der Traubinger Straße. An mehreren Stellen soll es Vollsperrungen geben, so an der Traubinger Straße, eventuell bis zur Greinwaldstraße und vor dem Andechser Hof. Ansonsten ist halbseitige Sperrung vorgesehen. „Vollsperrung heißt nicht, dass wir das gesamte Zentrum von vorn bis hinten zumachen“, versicherte Neudert. Zufahrten für Anlieger sollen bis auf Ausnahmen von wenigen Tagen möglich bleiben. Asphaltiert werden soll nachts von 20 bis 6 Uhr bei Vollsperrung.

51 bis 59 Autoparkplätze soll es an der Hauptstraße geben, einige davon auf der Fahrbahn. Im Zentrum sind – im Gegensatz zu den Außenbereichen – keine Radschutzstreifen vorgesehen. Ein Vorschlag, den Radverkehr auf Seitenstraßen wie Monsignore-Schmidt-Straße zu lenken, stieß auf Zweifel: „Wir wollen nicht alle Radfahrer auf der Brahmspromenade haben“, sagte Bürgermeisterin Marlene Greinwald. Am Marienplatz soll eine „Shared Space“-Gestaltung für Gleichberechtigung von Autos, Radlern und Fußgängern sorgen. Wegen Bedenken, ob das wirklich funktioniert, sind ein paar Granitblöcke vorgesehen.

Mehr als 20 Bäume sollen entlang der Hauptstraße neu gepflanzt werden. Nördlich des Fischergassls ist eine Fußgängerampel vorgesehen. Zu Befürchtungen wegen Schäden an Häusern kündigte Neudert Beweissicherungsprotokolle vorab durch einen Sachverständigen an. Entstünden Risse, die es zuvor noch nicht gegeben habe, werde die Reparatur bezahlt.

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen gab es Fragen nach der Baufirma. In der europaweiten Ausschreibung werde bestimmt der günstigste Anbieter beauftragt werden, sagte Neudert dazu, sofern die Qualifikation stimme. Verzögerungen im Norden würden aber den Zeitplan fürs Ortszentrum nicht beeinträchtigen.

Neu geplant sind so genannte Notwasserwege: Die Regenfälle seien teils so heftig, dass die Kanäle die Wassermengen nicht aufnehmen könnten, sagte Neudert. Die Straße soll so modelliert werden, dass das Wasser in Richtung See geleitet wird und „nicht quer durch die Eisdiele geht“. Vorschläge können per E-Mail gemeldet werden an ortsdurchfahrt@tutzing.de. Am Jahresende soll es dazu eine weitere Bürgerversammlung geben.

Der Abwasserverband Starnberger See will die Arbeiten während des letzten Bauabschnitts an der Tutzinger Ortsdurchfahrt möglichst grabenlos durchführen. Das kündigte der zuständige Mitarbeiter Christoph Knobloch in der jüngsten Verbandsversammlung an. Die Kanäle, die erneuert werden müssten, lägen in vier bis viereinhalb Meter Tiefe. „Alles, was wir darüber ausgraben, müssen wir in der Regel entsorgen.“ Das sei teuer. „Man muss sich echt überlegen, ob man den Aushub durch Deutschland fährt. Man braucht dann auch Material, um wieder aufzufüllen.“

Lorenz Goslich

Sandra Sedlmaier