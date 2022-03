Keine Konsequenzen bei Fehlalarm - wenn es kein bewusster Fake ist

Per Notruf-App: 18-Jähriger aus Mecklenburg-Vorpommern löst unnötigen Großeinsatz am Starnberger See aus

Von: Tobias Gmach, Katrin Kleinschmidt

Die Notruf-App „Nora“ ermöglicht sogenannte stille Notrufe. © Screenshot www.nora-notruf.de

Ein 18-Jähriger aus Mecklenburg-Vorpommern löste mitten in der Nacht einen Großeinsatz auf dem Starnberger See aus. Er missbrauchte – offenbar nicht zum ersten Mal – die relativ neue bundesweite Notruf-App „Nora“.

Landkreis - Es war 2.40 Uhr am Montagmorgen, als rund um den Starnberger See bei mehreren Ehrenamtlichen die Piepser und Smartphones klingelten. Ein Mensch brauchte dringend Hilfe, hieß es. Das zumindest meldete die Integrierte Leitstelle Fürstenfeldbruck. Über die seit Herbst 2021 bundesweit verfügbare App „Nora“ war ein Notruf eingegangen, dass eine Person im Starnberger See zwischen Bernried und Ambach zu ertrinken drohte. Rund 30 Einsatzkräfte von beiden Seiten des Sees, der umliegenden Wasserwachten, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), der Feuerwehren und der Polizei machten sich auf den Weg, um zu helfen. Sie suchten vom Land aus, auf dem Wasser und sogar mit einer Drohne aus der Luft nach dem Ertrinkenden.

Doch rund eine Stunde später war klar: Niemand war in Not. Es handelte sich um einen fälschlich veranlassten Notruf von einem 18-Jährigen aus Mecklenburg-Vorpommern. Der junge Mann hatte die App „Nora“ missbraucht – offenbar nicht zum ersten Mal, wie die Einsatzkräfte von Kollegen aus Norddeutschland mitgeteilt bekamen. Außerdem erfuhren sie, dass der 18-Jährige angeblich geistig gehandicapt sei. Zu all dem kann Kai Motschmann von der Polizeiinspektion Starnberg nichts sagen. Die Sachbearbeitung wurde an eine Polizeidienststelle in Mecklenburg-Vorpommern abgegeben. „Tatort ist immer dort, wo der Täter gehandelt hat“, erklärt Motschmann. Das BRK prüft laut Oliver Jauch, Sprecher der Kreiswasserwacht, ob sie die Einsatzkosten in Rechnung stellen kann.

Notruf-App „Nora“ als bundesweit einheitliche Lösung entwickelt

Der Notruf-Missbrauch ist so alt wie der Notruf selbst, aber die Digitalisierung bringt neue Facetten mit sich. Jauch habe „die Reichweite“ der App überrascht, und dass es keine regionale Beschränkung gebe. Einsatzleiter Robert Lettenbauer von der Tutzinger Wasserwacht gibt aber zu bedenken: „Wenn eine Freundin anruft, dass sie an der Nordseeküste in Not ist, muss man ihr auch helfen können.“ Überrascht war Lettenbauer aber schon, dass der Notruf aus dem hohen Norden Deutschlands kam.



Die Notruf-App „Nora“ wurde in einer Kooperation der Bundesländer, unter Federführung des nordrhein-westfälischen Innenministeriums, als bundesweit einheitliche Lösung entwickelt. Die großen Vorteile im Gegensatz zum telefonischen Notruf: Nora nutzt die Standort-Funktion von Handys, damit die Einsatzkräfte Verunglückte schneller finden – gerade wenn jene selbst nicht wissen, wo genau sie verunglückt sind. Und: „Über die App können Sie Notrufe absetzen, ohne sprechen zu müssen. Das ermöglicht Menschen mit eingeschränkten Sprach- und Hörfähigkeiten den direkten Kontakt zu den Leitstellen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst“, heißt es auf der „Nora“-Webseite. Auch in Bedrohungssituationen könne ein „stiller Notruf“ von Vorteil sein. Wer die App „mehrfach“ missbraucht, werde gesperrt. Davor gebe es aber „Warnungen“. Auch die persönliche Registrierung in der kostenlosen App sorgt dafür, dass niemand komplett anonym Notrufe absenden kann. Deshalb war im aktuellen Fall wohl auch schnell klar, wer die App missbraucht hatte.



Keine Konsequenzen bei Fehlalarm - wenn es kein bewusster Fake ist

Bewusst falsch gesetzte Notrufe seien ganz allgemein „extrem ärgerlich“, sagt Walter Kohlenz, Vorsitzender der DLRG Pöcking-Starnberg. „Eine Missachtung von Hilfe und Hilfsbereitschaft.“ Zudem stünden die Retter in dieser Zeit auch nicht für andere Einsätze zur Verfügung.



Jauch von der Kreiswasserwacht Starnberg betont, ein solcher Einsatz sei nicht ungefährlich. „Man sieht Hindernisse auf dem See, wie beispielsweise ein losgerissenes Boot, im Dunkeln nur schwer.“ Außerdem war das Wasser nur vier oder fünf Grad warm. Fehlalarme kommen – anders als beispielsweise bei der Feuerwehr – bei der Wasserwacht kaum vor, so Jauch.



Und sie seien grundsätzlich auch nicht verwerflich, wie Einsatzleiter Lettenbauer klarstellt: „Situationen können von Passanten oder Zeugen mal falsch interpretiert werden und eine Alarmierung auslösen, welche sich dann in Luft auflöst.“ Dann rückten die Einsatzkräfte lieber einmal zu viel als zu wenig aus. Einem Mitteiler drohten keinerlei Konsequenzen, wenn er jemanden in Not glaubt und Hilfe holt, erläutert Jauch. Niemand solle sich davor scheuen, den Notruf zu wählen.

