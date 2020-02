Persiflage auf die Schönen und Reichen am Starnberger See: Großes Theater im Gymansium Tutzing

Unter erschwerten Bühnen-Bedingungen zeigen die Tutzinger Gymnasiasten hohe Schauspielkunst. Die Schüler üben mit ihrer modernen Theater-Inszenierung Kritik am Verhalten der Wohlhabenden am Starnberger See.

Tutzing – „Ich bin dankbar, dass die Schüler solche Themen aufgreifen und mit viel Kraft umsetzen“, sagt Margit Kleber, Leiterin der Theatergruppe des Gymnasiums Tutzing. Sie war sehr erstaunt, dass sich ihre Schüler im Herbst 2019 das Stück „Vor Sonnenaufgang“ von Gerhard Hauptmann aussuchten – und es in nur wenigen Wochen einstudierten. Die Aufführung war nun ein Erfolg.

Sie wollten ein Sozialdrama spielen, das die Lebensart der schlesischen Landbevölkerung Ende des vergangenen 19. Jahrhunderts kritisiert, „einer Gesellschaft, die durch plötzlichen Reichtum ihren Urtrieben, dem Alkohol und dem Inzest verfällt“. So bringen die Schüler die Handlung auf den Punkt. Erstaunlich, wie gut das Thema noch heute passt. Das liegt an dem Kunstgriff der Jugendlichen, das Drama in der gegenwärtigen Gesellschaft der saturierten Schönen und Reichen vom Starnberger See anzusiedeln.

Eine Superidee. Was die Gruppe auf der Tutzinger Bühne zeigt, die eigentlich gar keine Bühne ist, sondern nur ein Podest mit Licht- und Tontechnik, nimmt die Zuschauer vom der ersten bis zur letzten Minute mit. Der schauspielerischen Leistung hat die armselige Bühne hier noch nie geschadet. Vielleicht spornt das Abgespeckte ja zu Höchstleistungen an. Die Schauspielkunst ist bei allen bewundernswert, lebensnah und spielfreudig mit aussagestarker Mimik und charaktervoller Körpersprache. Es stehen Persönlichkeiten auf den Brettern.

Kein muffiges Sozialdrama - sondern moderne Gesellschaftskritik

Lehrerin Kleber witzelt wirklich alle Facetten der Figuren heraus. Das Ergebnis ist kein muffiges Sozialdrama, sondern zeitnahe, moderne Gesellschaftskritik, die der High Society vom Starnberger See den Spiegel vorhält. Es geht um Reichtum, Alkohol, Inzest, sexuelle Belästigung und den Tutzinger Beitrag zur MeToo-Debatte im Wohlstandslook. Cognac schwenkend ist der reiche Unternehmer über alles und jeden erhaben und sagt, eiskalt-lächelnd: „Ich bin der Letzte, der es an Mitleid fehlen lässt.“ Julian Ruppert spielt diesen Großkotz der Hummergesellschaft mit lässiger, selbstgefälliger Eleganz. Ein bis in den gold-beringten Finger gelackter Schnösel und „Ich-bin-was-Besseres-Typ“. Ruppert spielt herausragend, in dem weißen Bademantel mit gegeltem Haar kommt er wie ein Dandy rüber.

Auch der Rest der Vornehmen, denen stets ein teurer Tropfen mundet, ist lässig, eitel und selbstherrlich. Den Gegenpart als wahrheitssuchenden Journalisten übernimmt Elias Fleddermann, Larena Hechfellner als Helene gibt die naive Unnahbare mit einem Tick Zaghaftigkeit. Dazu noch die überzeugend lebensnahe Anabel Gösswein als Martha, Lavinia Lorenz als gestresster Doktor, der hinkende Henri Wissenberg alias „Beibst“. Weitere, ebenso glänzende Mitspieler sind Marie- Sophie Ginter, Charlotte Mayer, Dana Unterrainer, Linda Waldherr, Yunis Widholz, Benedikt Habdank, Charlotte Götz, Luisa Engler, Sophie Wilde, Alina Streit,Julia Bouterwek, Lavinia Lorenz, Julius Tänzer, Maja Hendrich, Vanessa Lang, Ana Emschermann, Cecilia von Schönberg, Vincent Radloff, Maria Melles, Elisabeth Resignier, Tim Overbeck und Marius Engelmann.

Astrid Amelungse-Kurth

