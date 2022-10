Anbieter UGG: „Wir picken uns nicht nur irgendwelche Gebiete raus“

Schnelles Internet fürs Surfen, Telefonieren und moderne TV-Geräte: Das verspricht die Glasfasertechnik. © Sina Schuldt

Das Unternehmen UGG verspricht für Tutzing einen kompletten Glasfaser-Ausbau. Es ist der dritte, was einige Gemeinderäte wundert.

Tutzing – In Sachen Glasfaser sei jahrelang nichts vorangegangen, aber plötzlich kämen lauter Anbieter, wunderte sich Bernd Pfitzner (Grüne) im Tutzinger Gemeinderat. Nach den Unternehmen Liberty Networks („Hello fiber“) und Telekom war „Unsere grüne Glasfaser“ (UGG) an der Reihe, ein Unternehmen der Konzerne Allianz und Telefónica. „Sie sind der Dritte, der sich bei uns vorstellt“, so begrüßte Vizebürgermeisterin Elisabeth Dörrenberg den Unternehmensvertreter Gerhard Kaiser.

Als Claus Piesch (Freie Wähler) auf vielleicht schon längst von Einheimischen bei den anderen Anbietern unterschriebene Verträge oder Absichtserklärungen hinwies, sagte Kaiser: „Deshalb wollen wir auch keine Mindestvermarktungsquote.“ Eine Vorvermarktungsquote von 35 Prozent hatte „Hello fiber“ als Ziel ausgegeben, aber zunächst nicht erreicht. Was dieser Anbieter nun vorhat, ist nicht bekannt. Die Telekom hat eine Vermarktung zunächst für Tutzing-Nord und Traubing fürs vierte Quartal 2022 – also jetzt – angekündigt. „Warum sollten wir uns für Sie entscheiden und nicht für die Telekom?“, fragte Dr. Thomas von Mitschke-Collande (CSU). Kaiser dazu: „Wir wollen die Gemeinden zu 100 Prozent ausbauen und uns nicht irgendwelche Gebiete rauspicken, was der Wettbewerb durchaus tut.“

Warum grün?

Was „Unsere grüne Glasfaser“ so grün mache, erkundigte sich der Grüne Pfitzner: „Ist das Greenwashing oder die Farbe des Kabels?“ Kaiser verwies unter anderem auf „enorme“ Energieeinsparung gegenüber Kupferkabeln. Das machten „die mit der Magenta-Farbe auch“, kommentierte Pfitzner. Kaiser versprach einen schnellen Projektstart und bis 18 Monate Bauzeit. Eine Absichtserklärung mit der Gemeinde ist dem Unternehmen wichtig.

Wie die Gemeinde trotzdem ihre Neutralität wahren könne, fragte Ludwig Horn (CSU). Der Gemeindetag hatte Kommunen unter Hinweis auf befürchtete Wettbewerbsverzerrungen von Verträgen abgeraten. Kaiser berief sich auf den Gemeindetag, mit dem die Vorgehensweise abgesprochen sei. Der Glasfaser-Ausbau bis ins Haus (Fiber to the home, FTTH) soll für Kunden bei Vertragsabschluss mit dem Telefónica-Anbieter O2 kostenlos, ansonsten abhängig vom Internet-Anbieter sein. Ohne Vertrag soll er 636,65 Euro für die ersten zehn Meter plus 178,50 Euro je fünf Meter bei größeren Entfernungen kosten. Nach der Angebotsphase sollen 892,50 Euro für zusätzliche Baukosten hinzukommen.

LORENZ GOSLICH