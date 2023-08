Preis für Tutzinger Autorin für „Der Kaiser reist inkognito“

Von: Astrid Amelungse-Kurth

Die Autorin Monika Czernin aus Tutzing erhält für ihr Buch „Der Kaiser reist inkognito“ einen Preis. Das nächste Werk ist bereits in Arbeit.

Tutzing – Die in Tutzing lebende Schriftstellerin Monika Czernin wird für ihr Buch „Der Kaiser reist inkognito – Joseph II. und das Europa der Aufklärung“, das 2021 im Münchener Penguin-Verlag erschienen ist, mit dem Friedrich-Schiedel-Literaturpreis der Stadt Bad Wurzach ausgezeichnet. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert. Die feierliche Preisverleihung findet am 17. September im Kurhaus Bad Wurzach statt.

Der Friedrich-Schiedel-Literaturpreis wurde 1982 vom Unternehmer Senator e.h. Friedrich Schiedel gestiftet und wird seit 1983 alle zwei Jahre vergeben. Das Anliegen des Ehrenbürgers der Stadt Bad Wurzach (Landkreis Ravensburg) war es, einen Preis für Geschichtsschreibung in literarischer wertvoller Form auszuloben. Monika Czernin ist inzwischen die 21. Preisträgerin. Unter den Geehrten waren so namhafte Autoren wie Brigitte Hamann, Wibke Bruns, Gustav Seibt, Günter de Bruyn, Golo Mann, Helmut Schmidt oder der zuletzt ausgezeichnete Arno Geiger.

Ausgezeichnet werden jeweils Werke, die „Inhalte der Geschichte des deutschsprachigen Raumes seit 1715 einem breiten Leserkreis menschlich bewegend und in würdiger, literarischer wertvoller Form nahebringen. Der Preis verbindet damit Geschichtswissenschaft und Literatur und ist mit dieser Zielsetzung einmalig in Deutschland“, heißt es in der Presseerklärung der Stadt Bad Wurzach und weiter: „Zu einer Zeit, in der die Werte und Errungenschaften aufgeklärt-demokratischer Denkhaltungen erschreckend verblassen und drohen, in ihrer Gültigkeit infrage gestellt zu werden, ist der Blick auf den großen Reformer auf dem Habsburgerthron, der sein Reich auf seinen zahlreichen Reisen mit liberaler Haltung ,von unten‘ kennenlernen wollte, äußerst willkommen“.

Jury lob Darstellung und Recherche

Dies werde „in Czernins gründlich recherchiertem Buch in lebendiger, teils fiktionalisierter Darstellungsweise eindrucksvoll zur sehr leserfreundlichen Veranschaulichung gebracht“, begründete die Jury unter Vorsitz des Münchner Rechtsanwalts Dietrich von Buttlar ihre Entscheidung und würdigte insbesondere, dass die Autorin der im Geiste Friedrich Schiedels geforderten Literatur einen außergewöhnlichen Herrscher näher darstelle, „der seiner Zeit in vielem voraus war“.

Monika Czernin wurde 1965 in Klagenfurt geboren, studierte in Wien Politikwissenschaften und Philosophie und lebt jetzt in Tutzing. Sie stand bereits mit ihrem Buch „Anna Sacher und ihr Hotel“ (2016) Wochen lang auf der Spiegel-Beststellerliste. Zu ihren weiteren Büchern und Filmen gehören „Ich habe zu kurz gelebt – Die Geschichte der Nora Gräfin Kinsky“ (2005) über deren Bemühungen zur Einhaltung der Haager Landkriegsordnung in russischen Gefangenenlagern im Ersten Weltkrieg, „Dieses herrliche Gefühl der Freiheit – Frieda von Bülow und ihre Sehnsucht nach Afrika“ (2008) über die Anfänge des deutschen Kolonialismus in Ostafrika oder der Film „Hitler und der Adel“ (2004). Im März erschien das gemeinsam mit Melissa Müller erarbeitete Buch „Picassos Friseur – Geschichte einer Freundschaft“, das vor allem die politische Geschichte Picassos betrachtet.

Ihr nächstes Projekt ist ein Buch über die Vertreibung der Juden aus Prag durch Maria Theresia im 18. Jahrhundert, „die letzte große Vertreibung der Juden im alten Europa vor dem Holocaust. Es ist ein wichtiges und höchst aktuelles Thema“, sagt die Autorin. „Einerseits weil die Geschichte des christlichen Antijudaismus, der die Geschichte Europas seit dem Mittelalter prägt, zu wenig bekannt ist, aber doch eine Wurzel des Holocaust – der als Thema in den Köpfen der meisten Menschen angekommen ist – darstellt. Andererseits ist die Geschichte von allgemeiner Gültigkeit und Symbolkraft, weil Vertreibung und Flucht, Ausgrenzung und Machtbestrebungen, die nur Leid über die Menschen bringen, auch unsere Gegenwart prägen.“