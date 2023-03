„Pro Bahn“: Seebahnhof nicht flexibel genug

Blick auf die Gleisanlagen und den Bahnhof See aus Richtung Tutzing: Über die Neuordnung haben Stadt und Bahn nun eine grundlegende Einigung getroffen. Nicht alle finden die Absprachen gut. © Andrea jaksch

Viele konstruktive Ideen für die Bahn gab es beim seit Jahrzehnten ersten Treffen von „Pro Bahn“ im Landkreis. Der Verein bündelt Missstände und formuliert daraus Verbesserungsvorschläge – so auch für die S 6 mit ihrem Anschlussbahnhof Tutzing.

Tutzing/Starnberg – Die Bahn sorgte für den Vorführeffekt: Der Zug aus Weilheim blieb drei Minuten vor Tutzing stehen, weil erst die Regionalbahn nach Penzberg ausfuhr – ein Zug, der eigentlich als Umsteigeverbindung geführt wird. Über diesen „Noch-die Lichter-gesehen-Anschluss“ weiß Norbert Moy Bescheid: „Ich würde niemandem empfehlen, in Tutzing zwischen Werdenfels- und Kochelseebahn mit den offiziellen drei Minuten Umsteigezeit zu planen“, so der Vorsitzende von „Pro Bahn“ Oberbayern. „Die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert, ist hoch.“ Zwölf Teilnehmer hatten sich am Donnerstagabend im „Tutzinger Keller“ getroffen, um Ärgernisse wie dieses zu sammeln und daraus konkrete Forderungen abzuleiten. Der Fahrgastverband hatte beispielsweise 1996 davor gewarnt, das Ausweichgleis in Tutzing-Kampberg („Station Diemendorf“) herauszureißen: Ein Gleis, das Verspätungen milderte und trotzdem auf den Schrottplatz kam.

Nun gibt es Überlegungen der Bahn, die S-Bahn-Linie S 6 durch ein hochgelegtes Gleis am Westkreuz pünktlicher zu machen. Wenn die Herrschinger Linie auf einer Brücke („Überwerfungsbauwerk“) quert, kann sie der S 6 nicht mehr die Vorfahrt nehmen. Der Tisch aus engagierten Bahnfahrern und ehemaligen DB-Mitarbeitern war sich indes einig: Die Gleisverzweigung am Westkreuz ist für Verspätungen kaum relevant. Viel öfter verspäte sich die S 6 wegen Regionalzügen, sagte Josef Landes. „Und die Züge sind hinter dem Fahrplan, weil sie zwischen Murnau und Uffing nicht aneinander vorbeikönnen.“ Der Ausbau dieses Abschnitts sei, obwohl weiter weg, für die Pünktlichkeit der S 6 viel vordringlicher als ein Betonmonster am Westkreuz. „Aber die Oberen stecken lieber alles Geld in die Stadt“, echauffierte sich der frisch pensionierte Lokführer, der in den 80er-Jahren auch die S-Bahn nach Starnberg fuhr.

„Pro Bahn“ hält Überführung am Westkreuz für unnötig

Schlimm am Westkreuz-Bauwerk wäre, dass für die Zeit der Bauarbeiten auch Werdenfelszüge ausfallen würden. „So eine Einschränkung wäre nicht ein weiteres Mal hinnehmbar, nach der rund halbjährigen Sperrung von Garmisch letztes Jahr“, protestierte Moy.

Auch der Busverkehr, der ab 21. März die Züge der Kochelseebahn ersetzen soll, war Thema. Die Teilnehmer kritisierten, warum die Oberleitungsmasten nicht wie früher in Nachtschichten erneuert werden können. „Durch Busse werden die Fahrzeiten länger, außerdem warten die Anschlüsse in Tutzing nicht, wenn der Bus zu spät ist“, schimpfte Reinhardt Renz. Der Seeshaupter hat die Mängel des Schienenersatzverkehrs schon öfter erlebt. „Ich hab’ den Eindruck, dass der Bahn ihre Fahrgäste inzwischen egal sind.“

Ein ähnlich negatives Urteil fällte Norbert Moy über den geplanten Umbau des Seebahnhofs in Starnberg. Dort sei der Bahn der Deal mit der Stadt wohl wichtiger als der sinnvolle Betrieb: „Mit künftig nur mehr zwei Bahnsteigkanten statt gegenwärtig vier vergibt man sich jegliche Flexibilität für Störungsfälle“, so Moy. Bedauerlich sei auch, dass man den Umbau nicht für eine etwas schnellere Durchfahrt nutze. Wenn Kurven für Tempo 80 die Wege am See zu schmal machten, könne man ja auch Kurven für 70 km/h planen. Solange man aber bei Tempo 60 verharre, bleibe es für Starnberg beim Rumpeln und Quietschen auf den Gleisen.

Regionalzüge am Bahnhof Nord? „Uninteressant“

Zudem sei die Verlegung des Regionalzughaltes nach Starnberg Nord für die Mehrzahl der Fahrgäste uninteressant. Dem Gegenargument, dass die unterschiedlichen Bahnsteighöhen von 96 (S-Bahn) und 76 Zentimeter (Regionalzüge) am Seebahnhof nicht machbar seien, fuhr Moy in die Parade: „Wir fordern, das Münchner Bahn-Netz generell nur für 76 Zentimeter Bahnsteighöhe zu konzipieren. Dann kann jede Art Zug überall halten. Dies wäre auch sinnvoller für die angekündigten Express-S-Bahnen, die vom zweiten Stammstreckentunnel in die Region fahren sollen.“

Übrigens: Als nach dem Treffen der Zug aus München wieder acht Minuten zu spät in Tutzing eintraf, wartete der Kochler Anschlusszug. Denn um kurz nach 21 Uhr ginge die nächste Verbindung erst wieder in 60 Minuten. An dieser Stelle haben die Betriebsleiter jedenfalls mitgedacht.

Das nächste Treffen Die Regionalgruppe Oberland von „Pro Bahn“ trifft sich am letzten Donnerstag im Monat um 19 Uhr an verteilten Örtlichkeiten zwischen den südlichen S-Bahn-Endstationen und den Alpen. Nächstes Treffen ist am Donnerstag, 30. März, im Gasthof Stern in Seehausen, fußläufig vom Bahnhof Murnau.

Von Andrea Bretting