Radfahrer vomSpielplatz fernhalten

Radfahrer müssen sich künftig vom Spielplatz an der Tutzinger Brahmspromenade fernhalten. Die Gemeinde will aber einen Weg als Alternative anbieten.

Tutzing – Der Spielplatz an der Tutzinger Brahmspromenade wird künftig für Radfahrer gesperrt. Das hat der Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss des Tutzinger Gemeinderats einstimmig beschlossen. „Da laufen spielende Kinder hin und her“, sagte Bürgermeisterin Marlene Greinwald, „das geht nicht mehr.“

Der Weg teilt sich in diesem Bereich in einen ufernahen und einen uferfernen Teil, so dass es eine Alternative gibt. Die Radfahrer sollen künftig den oberen Weg – Brahms- und Ebersweg – nutzen, der westlich des Midgardhauses verläuft. Die Gemeinde will ihn nach Angaben von Verkehrssachbearbeiterin Tina Tamschick als Geh- und Radweg ausweisen und den ufernahen Weg nur für Fußgänger zulassen. Von Norden aus führt zu ihm beim Nordbad eine Treppe. Schon dort sollen Schilder Radfahrer auf den oberen Weg verweisen.

Die Gemeinde will beobachten, ob sich Radfahrer an die Regelung halten

Die Gemeinde will zunächst beobachten, ob sich die Radfahrer an diese Regelung halten. Für den Fall, dass viele von ihnen trotzdem auf dem Uferweg und über den Spielplatz fahren sollten, müsse man andere Maßnahmen in Erwägung ziehen, sagte Greinwald. Sie erwähnte die Möglichkeit, Schranken oder Gitter aufzubauen und den Uferweg damit komplett für Radler zu sperren.

Am Rande einer Ortsversammlung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) wurde am Donnerstag ein Problem in einem unübersichtlichen Eck am oberen Weg gesehen, nämlich auf Höhe des Elly-Ney-Denkmals. Eine Aufforderung an die Radfahrer, an dieser Stelle abzusteigen, sei über Jahre weitgehend ignoriert worden. Es sei nicht zu erkennen, ob unmittelbar hinter der Kurve Menschen stünden, warnte Tutzings stellvertretender ADFC-Vorsitzender Claus Piesch. Die oft beklagten Differenzen zwischen Fußgängern und Radfahrern kamen im Ausschuss nur kurz zur Sprache. „Man muss aufeinander Rücksicht nehmen“, sagte Greinwald: „Dass dies nicht immer geschieht, ist ein menschliches Problem – das werden wir nicht mit Schildern hinkriegen.“

Dr. Toni Aigner (Freie Wähler) wies bei dieser Gelegenheit auf etliche über die Wege wachsenden Hecken hin. „Die Betroffenen, die die Hecken zurückschneiden müssten, sehen es meistens ganz anders“, sagte Greinwald. Erst müssten auch die Eigentumsverhältnisse geklärt werden. Die Gemeinde gehe dabei ohnehin behutsam vor. Die Eigentümer müssten nur „jedes Jahr ein bisschen“ schneiden, damit die Hecken erhalten blieben. Aber selbst darauf reagierten etliche Bürger „ungehalten“. nz