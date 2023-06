Radstellplätze am Bahnhof noch im Sommer

Am Tutzinger Bahnhof sollen demnächst neue Radstellplätze entstehen - das sagt zumindest die Deutsche Bahn auf Anfrage. © Andrea Jaksch

Die Planung für viele neue Radstellplätze am Tutzinger Bahnhof dank eines Förderprogramms von Bahn und Bund ist schon Jahre alt. Nun gibt es Signale, dass es bald soweit sein könnte.

Tutzing – Es hat viel länger gedauert als erwartet. Schon 2019 gab es in Tutzing Pläne für neue Fahrradstellplätze am Bahnhof. Damals hatten Deutsche Bahn und Bund eine „Bike+Ride-Offensive“ gestartet. „So machen wir die klimafreundliche Kombination aus Fahrrad und Bahn noch attraktiver – und treiben gemeinsam die Verkehrswende voran“, schwärmten die Verantwortlichen. Gelungen ist das längst nicht im angekündigten Maß. Bis 2022 bis zu 100 000 neue Fahrradabstellplätze an deutschen Bahnhöfen – das war das Ziel. Geschafft ist davon bisher nicht mal ein Sechstel: Knapp 15 000 neue Stellplätze sind entstanden, ist auf der Webseite bikeandride.bahnhof.de zu lesen. Aber mehr als 53 000 Stellplätze sollen in Planung sein.

Auch in Tutzing ist in dieser Hinsicht über Jahre nichts vorangegangen. Nun gibt es ein Signal von der Bahn, dass es bald soweit sein könnte: Die Gemeinde Tutzing werde die Radabstellanlagen auf den von ihr gewünschten Flächen „in Kürze“ umsetzen können, teilte eine Sprecherin der Bahn auf Anfrage des Starnberger Merkur mit. Sie wurde sogar noch konkreter: „In Tutzing ist die Realisierung der Abstellanlagen seitens der Kommune für Juli/August 2023 geplant.“

Wie die Tutzinger Gemeindeverwaltung bestätigt, sind die neuen Radstellplätze schon lange bestellt – man warte nur noch auf den Liefertermin. Es habe einige Probleme wegen Lieferknappheit gegeben, sagt Bernd Pfitzner (Grüne), zudem habe man zunächst niemand für die Errichtung der Fundamente gefunden. Aber mittlerweile scheint alles besser auszusehen.

In Kreisen des Gemeinderats kam die Mitteilung der Bahn gestern gut an. „Das klingt ja sehr positiv“, sagte Claus Piesch (Freie Wähler), der stellvertretender Ortsvorsitzender beim Fahrradclub ADFC ist. Auch Pfitzner zeigte sich erfreut. Auf einen Antrag von ihm und dem früheren FW-Gemeinderat Toni Aigner hin hatte die Gemeinde bereits vor drei Jahren 10 000 Euro für diesen Zweck in ihren Haushalt eingestellt. Den Löwenanteil von 90 Prozent der auf rund 100 000 Euro geschätzten Gesamtkosten für die Radstellplätze sollte nach damaligen Angaben das Förderprogramm von Bahn und Bund beisteuern. Knapp über 200 Radstellplätze sollen nach der neuen Mitteilung der Bahn in Tutzing entstehen – teils östlich, teils westlich der Bahngleise. Früher war von mehr neuen Radstellplätzen die Rede gewesen – was sich da geändert hat, ist nicht bekannt.

Alle möglichen Anlagen sind im Rahmen des Programms schon installiert worden, von Sammelschließanlagen über Reihenbügelanlagen bis zu Doppelstockanlagen. Einige Autostellplätze dürften zugunsten der Radstellplätze wegfallen. „Die Radständer müssen ganz vorn sein“, sagt Pfitzner. „Sonst ist die Attraktivität fürs Radfahren dahin.“

Endgültige Klarheit scheint noch nicht über alle Standorte zu bestehen. So soll der Fortbestand einer kleinen Abstellanlage beim Schönmoosweg noch unsicher sein, weil der Interessent für einen Kauf des Bahnhofsgebäudes etwas dagegen hat. Aber auch da dürfte das letzte Wort noch nicht gesprochen sein: Der Verkauf des Bahnhofsgebäudes ist noch immer nicht abgeschlossen, wie gerade bekannt geworden ist.

Lorenz Goslich