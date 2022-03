Raus aus der Komfortzone

2. Mammutmarsch in Tutzing

Mit Blasenpflastern, Ersatzschuhen und gefüllten Trinkflaschen im Rucksack sind am Samstag in Tutzing 2358 Extremwanderer zum Mammutmarsch aufgebrochen. 2162 kamen zurück ins Ziel.

Tutzing – Mammutmärsche gibt es in Deutschland, Österreich und Dänemark. Teilweise wandern die Teilnehmer 100 Kilometer in 24 Stunden und haben dabei nur ein Ziel vor Augen: nicht aufgeben. Vom Tutzinger Südbad aus wurde am Samstag zwischen 7 und 10 Uhr gestartet. Die große Route wartete mit 55 und die kleine mit 30 Kilometern Länge auf die Extrem-Wanderer. Janine John (50) und Annette Karpe (50) sind extra aus Sachsen angereist. Erst vor vier Wochen liefen die beiden 42 Kilometer in Hamburg, 100 waren es in Berlin, außerdem zahlreiche in Leipzig und Dortmund. „Meine Freundin sagte damals zu mir, wir machen das jetzt“, sagt John, und erklärt, wie sie zur Extremwanderin wurde. „Ich meinte nur: Bist du bekloppt? Und zum Glück habe ich trotzdem mitgemacht.“ „So ein Marsch bringt einen aus der Komfortzone raus“, erklärt ihre Freundin Annette Karpe. „Man kann seine Grenzen testen.“ Wenn die Motivation doch nachlässt und die Muskel sehr schmerzen, hat John einen Tipp: „Musik hören! Von Metal bis Schlager pusht alles.“

Um 100 Kilometer ging es am Samstag in Tutzing nicht. Die 2358 Teilnehmer durften sich zwischen einer kleinen und einer großen Route entscheiden. Die kleine Tour führte von Tutzing aus am See entlang über Traubing und Aschering bis Possenhofen und wieder zurück nach Tutzing. Zwei Versorgungsposten waren auf der Route eingebaut, an denen die Wanderer ihre Trinkflaschen auffüllen konnten, Verpflegung bekamen und sanitäre Anlagen nutzen konnten. Die große Route verlief über Bernried nach Pähl weiter über Andechs, Aschering und Starnberg, bevor es zurück nach Tutzing ging. Die Streckenverläufe hatte das Team rund um Mammutmarsch-Gründer Kalle Eberhardt (34) bereits am Donnerstag mit dem Fahrrad markiert.

„Wir haben zehn Sprühdosen Kreidespray versprüht“, sagte Eberhardts Bruder und Mitorganisator Tino Hauke (31). „Etwa 200 Schilder stehen jetzt und weisen den Weg.“ Zudem seien an den Schildern leuchtende Bändchen angebracht, damit die Wanderer auch nachts den Weg finden. Die letzten Wanderer wurden gegen Mitternacht zurückerwartet. Im Zweifel gab es Schlussläufer, die auch die Letzten wieder einsammeln. Über öffentliche Verkehrsmittel entlang der Route hätte jeder auch jederzeit aussteigen können, an den Versorgungspunkten gab es medizinische Betreuung.

Eberhardt ist am Ende sehr zufrieden. „Wir wollen immer die schönstmögliche Route legen“, sagte er. „Hier haben wir alles, was Bayern zu bieten hat.“ Auch wegen der schönen Umgebung reisten zum Beispiel Maximilian Hesse (31) und Thorsten Schmitt (32) aus Stuttgart an. Für Hesse war es der erste Mammutmarsch. Dennoch wählte er gleich die große Route. „Mal schauen, ob ich es schaffe“, sagte er. „Aber ich habe trainiert, Wanderstöcke, zwei Liter Wasser und ein zweites Paar Schuhe im Rucksack.“ Gemeinsam mit Schmitt wanderte der 31-Jährige glücklich, aber erschöpft nach zwölf Stunden ins Ziel. Davon knapp elf Stunden reine Laufzeit gewesen. „Für mich wurde es kurz vor der letzten Rast bei 45 Kilometer hart“, erzählte er. „Wobei die 50er Markierung wieder Ansporn gegeben hat.“

Von 2358 Startern sind 2162 ins Ziel gekommen, freut sich Eberhardt. Die Letzten um vier Uhr nachts.

Vanessa Lange