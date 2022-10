Realschüler spielen Szenen aus dem Pflegealltag

Die Teilnehmer des Pflege-Theater-Projekts (v.l.): Henriette, Olivia, Cecilia, Karolina, Sophia, Vincent, Julia, Sophie Oliwia, Elisa und Regisseurin Isabel Lindner. © ANDREA JAKSCH

Die Theater-Inszenierung von Achtklässlern aus Tutzing ist Teil von einer bayerischen Fachkräfte-Kampagne.

Tutzing – Überall in Deutschland werden händeringend Pflegefachkräfte gesucht. Um junge Menschen für den Beruf zu begeistern, startete der Freistaat Bayern vor Kurzem die Kampagne „neuepflege.bayern“. Das Gesundheits- und Pflegeministerium beauftragte Regisseurin Isabel Lindner, mit Schülern typische Situationen aus der Pflege auf die Bühne zu bringen. Am Freitag war die Benedictus-Realschule Tutzing an der Reihe.

Eine Woche hatten neun Schüler der achten Klassen freiwillig und voller Engagement für die Aufführung geprobt. „Ich wollte erfahren, wie es ist, auf einer Bühne zu stehen“, sagte Vincent. „Ich liebe das Schauspielern“, ergänzte Elisa. Außerdem standen auf der Bühne: Julia, Cecilia, Karolina, Sophie Oliwia, Henriette und Sophia. Die Aufführung trägt den Titel „Talkshow aus drei mach eins“. Er spielt darauf an, dass sich junge Leute früher noch entscheiden musste, ob sie sich zum Krankenpfleger, Kinderkrankenpfleger oder Altenpfleger ausbilden lassen. 2020 wurden die drei Richtungen zu einer generalistischen Pflegeausbildung zusammengelegt.

Vom Umgang mit psychosomatischen Patienten über Mandel-OPs und Alkoholismus bis zum Sommerfest in der Intensivpflege wurden acht Szenen aus dem Alltag der Pflege nachgespielt, in sechs verhielten sich die Fachkräfte richtig, in zwei falsch, dazwischen wurde das Geschehen von Experten der Branche eingeordnet.

Christian Markus hat die duale Ausbildung zum Krankenpfleger absolviert, studiert derzeit für seinen Master, ist Praxisreferent an der Hochschule München und sagt über die Pflege: „Es ist ein erfüllender Beruf. Auch wenn man morgens um fünf Uhr aufsteht und es weh tut, nach dem Dienst weiß man, warum man das getan hat.“

Die gelernte Krankenpflegerin Katja Schwankhart hat berufsbegleitend Pflegemanagement studiert. Sie leitet das BRK-Heim im Schloss Garatshausen. „Man kann in der Pflege definitiv Karriere machen“, sagt sie in Richtung der Schüler. Matthias Nicko-leit ist Projektleiter der geplanten Pflegeschule in Tutzing. Der Krankenpfleger, der gerade seinen Masterabschluss macht, ist seit 28 Jahren in der Pflege. „Einer der großen Irrtümer in der Ausbildung ist, dass die Praxis ganz anders ist als die Theorie“, sagt er. Wer noch mehr über die Karrieremöglichkeiten in der Pflege erfahren will, findet infos unter: www.neuepflege.bayern.

Philipp Trabert