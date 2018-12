Faire Vorreiter mit Zertifikat

Bereits acht Monate nach der Gründung ihrer Fairtrade AG hat es die Benedictus-Realschule Tutzing als erste Schule im Landkreis geschafft, sich als Fairtrade-Schule zertifizieren zu lassen. Das wurde mit Bürgermeisterin Marlene Greinwald in der Schulaula gefeiert.

Tutzing – Faire Fußbälle, Fairtrade-Schokonikoläuse für die Fünftklässler und bald auch fair gehandelte Jonglierbälle – in den vergangenen Monaten ließ sich die Fairtrade AG der Tutzinger Benedictus-Realschule einiges einfallen, um ihr Ziel, die Zertifizierung als Fairtrade-Schule, zu erreichen. Vor zwei Wochen wurden sie für ihr Engagement und den Ideenreichtum belohnt: Die Realschule ist damit die erste Schule im Landkreis, die sich offiziell Fairtrade-Schule nennen darf.

Bürgermeisterin Marlene Greinwald überreichte dem Sprecher der 20-köpfigen Fairtrade AG, Felix Schultz-Wild (15), am Freitag bei einer Zeremonie die Urkunde. „Als Fairtrade-Schule seid ihr ein Vorbild“, sagte sie. „Ihr übernehmt Verantwortung und macht die Welt ein bisschen besser.“ Es sei wichtig, Gerechtigkeit zu schaffen, und mit der Fairtrade-Zertifizierung setze die Schule ein Zeichen. „Als Bürgermeisterin von Tutzing bin ich sehr stolz auf euch“, lobte Greinwald die Schüler. Die Gemeinde arbeitet daran, „Fairtrade-Town“ zu werden (siehe Kasten).

Lea Koch (15) und zwei weitere Vertreterinnen der Fairtrade AG gaben bei der Feier einen Rückblick auf die bisherigen Aktionen. „Wir haben ein faires Fußballturnier organisiert und beim Weihnachtsmarkt der Schule einen Stand mit fair gehandelten Produkten eingerichtet“, erzählte Lea. „Zudem behandeln die Lehrer der siebten und achten Klassen das Thema Fairtrade im Unterricht.“ Und im Lehrerzimmer ist mittlerweile nur noch fair gehandelter Kaffee zu finden. Das neueste Projekt der AG, die Jonglierbälle, sollen am Tag der offenen Tür im März präsentiert werden.

Konrektorin Karin Zwick-Chwaszcza berichtete über weitere Ideen, die das Projekt voranbringen sollen. „Wir überlegen gerade, im nächsten Jahr ein faires Frühstück zu organisieren“, sagte Zwick-Chwaszcza. „Und wir können uns vorstellen, fair gehandelte Schul-T-Shirts in Auftrag zu geben.“ Diese Ideen seien aber noch nicht ausgereift, sondern erst in Planung. Von der Idee, Fairtrade-Schule zu werden, war die Konrektorin von Anfang an begeistert. „Das Projekt passt sehr gut in unser Schulprofil, denn wir sind eine katholische Schule, und der soziale Gedanke ist uns wichtig.“

Bei Schülern, Lehrern und Eltern war die Resonanz auf die Initiative schon immer groß. „Das Projekt kommt jetzt richtig ins Rollen, und wir wollen dranbleiben“, sagte Zwick-Chwaszcza. Angela Richter, Rektorin der Benedictus-Realschule, lobte die AG-Mitglieder für ihren Einsatz. „Als Fairtrade-Schule haben wir einen Titel erreicht, auf den wir stolz sein können“, sagte sie.