Renken-Rekorde und Pegel-Pausen: Fischerei am Starnberger See zieht Bilanz

Von: Tobias Gmach

Fischerjahrtag im Midgardstadl: Andreas Gastl-Pischetsrieder, Vorsitzender der Fischereigenossenschaft Würmsee (r.), informierte Landrat Stefan Frey, Tutzings Bürgermeisterin Marlene Greinwald und rund 80 weitere Gäste über das Vorkommen von Hechten, Brachsen, Barben, Renken und anderen Fischen im Starnberger See. © Dagmar Rutt

Auf ein mittelmäßiges Fangjahr mit recht ordentlichen Renken-Erträgen blicken die Starnberger-See-Fischer zurück. Manche von ihnen saßen im regenarmen Sommer zwischenzeitlich allerdings auf dem Trockenen.

Tutzing – Seit neun Jahren ist Andreas Gastl-Pischetsrieder Vorsitzender der Fischereigenossenschaft Würmsee. Mit Beginn des neuen Jahres gibt der Fischer aus Leoni sein Amt ab. Das verkündete er am Montagvormittag beim Fischerjahrtag im Tutzinger Midgardstadl. Es sei eine lange Zeit gewesen – und nun Zeit für einen Wechsel, sagte Gastl-Pischetsrieder auf Merkur-Nachfrage. Wer sich im Oktober bei der Neuwahl um die Nachfolge bewirbt, stehe noch nicht offiziell fest.

Der scheidende Vorsitzende durfte das traditionelle Treffen der Starnberger-See-Fischer zum ersten Mal seit Pandemie-Beginn wieder in gewohntem Rahmen eröffnen. Rund 80 Fischer, Angehörige und Ehrengäste waren in Tracht in den neuen Tutzinger Saal am See gekommen. Gastl-Pischetsrieder, der über ein „mittelmäßiges Fangjahr“ resümierte, hatte ihnen nicht nur, aber einiges Erfreuliches zu berichten – zum Beispiel beim Rückblick auf die Renkenlaichfischerei im Dezember 2021. „Seit vielen Jahren konnten wir wieder unser Wunschziel von 500 Litern Renkenlaich erreichen.“ Nicht nur die Zucht im Winter lief ordentlich, auch allgemein waren die Fischer mit ihrer wichtigsten Ausbeute, den Renken, ziemlich zufrieden. „Sie stehen gut im Futter“, sagte Gastl-Pischetsrieder. Das Durchschnittsgewicht der gefangenen Fische im Sommer sei „endlich mal etwas besser“ gewesen und habe die 200 Gramm erreicht. Eine weitere Marke, nach der sich die rund 30 Berufsfischer lange gesehnt hatten.

Der häufigste Fang der Fischer im Starnberger See: die Renke. © Linie29

Nach einer Renken-Durststrecke bis Mai jubelten sie dann über Spitzenfänge – allerdings lokal begrenzt. Es legten schon mal 15 Fischer gleichzeitig ihre großen Netze zwischen den Seebereichen Garatshausen und Kustermannpark im See aus. „Da ging’s eng her“, erinnerte sich der Vorsitzende. Für manche Fischer wurde es auch wegen des niedrigen Wasserpegels immer enger – bis sie ihre Tätigkeit im August zeitweise einstellen mussten. „Selbst das Ausschaufeln der Bootshütten half nichts. Ein paar Kollegen saßen auf dem Trockenen“, sagte Gastl-Pischetsrieder.

Gerade jene dürften sich freuen, dass im Herbst 2023 (wie etwa alle sieben Jahre) Häfen rund um den See und vor allem in Starnberg ausgebaggert werden. Das Bodenmaterial wird entnommen, damit die Boote nicht auf Grund laufen, und woanders im Starnberger See wieder verklappt.

Der Genossenschaftsvorsitzende streifte in seiner Ansprache sämtliche für die Fischerei interessanten Fischarten. Er bedauerte etwa, dass Brachsen-Fänge heuer ziemlich ausblieben. „Rätselhaft bleibt auch, wo sie sich zur Laichzeit verstecken.“ Bei den Schleien habe sich dagegen ein guter, sich selbst erhaltender Bestand entwickelt. Seesaiblinge gehen nach wie vor nur vereinzelt ins Netz, genau wie Zander und Seeforellen. Die Hecht-Erträge seien durchschnittlich gewesen – und im Süden etwas besser als im Norden. Rutten sind laut Gastl-Pischetsrieder nicht mehr ganz so häufig wie noch vor ein paar Jahren, aber noch regelmäßiger Beifang in Bodennetzen. Beim Aal zeigte sich ein jahreszeitliches Phänomen: durchschnittliche Fänge im Frühjahr, fast keine im Sommer. Mittelmäßig fällt die Bilanz auch bei Karpfen aus, im Oktober hoffen die Fischer noch auf ein paar Barsche. Einen extrem großen Waller zog nach Wissen der Berufsfischer heuer niemand an Land, einige größere aber schon, und insgesamt war die Ausbeute gut.

Häufiger im südlichen als im nördlichen Starnberger See gefangen: der Hecht. © Wolfram Steinberg/dpa

Im vergangenen Jahr berichtete Gastl-Pischetsrieder von der Silberkarausche (auch Giebel), die sich neu im See etabliert habe. Heuer fingen er und seine Kollgen immer mal wieder Barben. Der Vorsitzende: „Ob sich dieser Flussfisch dauernd bei uns aufhält oder nur auf der Durchreise ist, wird sich zeigen.“

Wie die Tiere im See haben übrigens auch die Fischer ihre natürlichen Feinde. Kormorane zum Beispiel, „die gezielt Fische aus unseren Netzen stehlen und die Netze dabei beschädigen“ (Gastl-Pischetsrieder). Oder die vielen Gänsesäger, Grau- und Silberreiher, die im flachen Wasser den Jungfischen hinterher jagen.

