Robbe Paro und ihr Nutzen für den Mensch

Quietscht und bewegt sich und freut sich über Zuwendung: Roboter-Robbe Paro wird in der Tagespflege der Ambulanten Krankenpflege geschätzt, etwa von Bewohnerin Inge Zellner (l.) und Krankenschwester Anastasia Röttger. © Dagmar Rutt

Was macht ein weißes Sattelrobbenbaby am Starnberger See? Wie überlebt es außerhalb seines natürlichen Lebensraums? Die Robbe namens Paro ist kein Tier, sondern ein Roboter. Und der arbeitet in den drei Tagespflege-Einrichtungen und den zwei ambulant betreuten Wohngemeinschaften, die die Ambulante Krankenpflege in Tutzing und Bernried betreibt.

Tutzing - Paro hilft bei der Pflege und Betreuung von Menschen, die an Demenz oder anderen neurologischen Erkrankungen leiden. Jetzt wird Paro der Star eines Seminars in der Evangelischen Akademie Tutzing.

Die etwa 60 Zentimeter lange Roboterrobbe ist mit moderner Sensorik und Künstlicher Intelligenz ausgestattet: Sie reagiert auf Ansprache und Berührungen, bewegt sich, öffnet die Augen und gibt Laute von sich, wie sie auch eine echte Robbe von sich geben würde, wie der Geschäftsführer der Ambulanten Krankenpflege, Armin Heil, sagt. Paro erinnere die Bewohner der Einrichtungen an eigene Haustiere, lade zum Kuscheln ein, aktiviere und fokussiere Sinne und Aufmerksamkeit, heißt es in einer Mitteilung der Akademie. „So sorgt die kleine Robbe für Beschäftigung, Nähe und Interaktion und baut Brücken zwischen Bewohnern sowie den betreuenden Personen.“ Heil bestätigt: „Manche Tagespflege-Patienten holen sich die Robbe sofort, wenn sie morgens kommen und streicheln sie bis zum Frühstück.“

Am kommenden Wochenende ist Paro sozusagen auf Dienstreise. Bei der Tagung „Roboterliebe! Drum prüfe, wer sich technisch bindet!“ stellen Heil sowie Annemarie Ludwig, die Leiterin der Tagespflege in Starnberg, ihre Arbeit mit Paro vor.

Die Tagung, die die Evangelische Akademie gemeinsam mit dem Deutschen Museum München organisiert, reicht über das Thema Pflege noch hinaus. Studienleiter Dr. Hendrik Meyer-Magister will einen umfassenden Einblick in den Umgang mit sogenannter sozialer Robotik und emotionaler Künstlicher Intelligenz geben und auch heikle Themen ansprechen. Dazu gehört etwa die Frage, ob es ethisch unbedenklich ist, demenziell erkrankten Menschen mit einer künstlichen Robbe etwas vorzugaukeln, das vielleicht gar nicht da ist.

Aber es geht nicht nur um Kuschelroboter in der Pflege. Längst kann sich jeder auf dem Smartphone mit Apps unterhalten, hinter denen komplexe Algorithmen stehen, die in ihren Antworten Gefühle und Freundschaft vortäuschen. Wissenschaftler tüfteln bereits an animierten Sexrobotern.

Eine Anmeldung für das Seminar von Freitag, 28., bis Sonntag, 30. Oktober, ist auf der Internetseite der Akademie noch möglich. Im Rahmen des Seminars liest Emma Braslavsky am Samstag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr aus ihrer Kurzgeschichte „Ich bin Dein Mensch“, die die Vorlage für den preisgekrönten Film gleichen Titels von Maria Schrader geliefert hat. Der Besuch der Lesung im Tutzinger Schloss ist kostenlos, um Anmeldung per E-Mail an spehr@ev-akademie-tutzing.de wird gebeten.