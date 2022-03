Rohre verlegen mit Raketen? Viele Fragen an Glasfaser-Firma

Im neuen Midgardstadl warb „Liberty Networks“ für den Glasfaser-Ausbau. © Goslich

Eine Infoveranstaltung von Liberty Networks im Midgardstadl in Tutzing sollte alle Fragen zum Glasfaserausbau klären.

Tutzing – Bier vom Fass, Obazda, Brezn, alles auf Kosten von Liberty Networks: Die amerikanisch-britisch-französische Firma hat sich an Tutzing und Feldafing angepasst, wo sie seit Wochen für den Glasfaser-Ausbau wirbt. Im rustikalen, neuen Midgardstadl am Seeufer hielt sie nun ihre vierte Infoveranstaltung ab. Seit Wochen sind Teams unterwegs, um Kunden für Vorverträge zu gewinnen. 35 Prozent aller Haushalte gelten als Ziel – bis Ende April. Aber bisher läuft das offenkundig zäh.

Warum, das glaubte ein Besucher im Tutzinger Stadl zu wissen: „Die meisten sagen, mein Internet ist gut genug.“ Im Moment schon, erwiderte Liberty-Manager Jörg Nussbaumer: „Aber funktioniert es auch in fünf Jahren noch?“ Die „Aktivierung“ der ersten Kunden kündigte Nussbaumer bis Ende 2022 an, den vollständigen Netzausbau bis Ende 2023 – flächendeckend, versicherte er. Aber nur, wenn 35 Prozent erreicht werden. Viele Einheimische scheinen das eher gelassen zu sehen: Andernfalls werde es halt die Telekom machen, die ihre Glasfaserpläne auch schon im Gemeinderat präsentiert hat. Bei Liberty behaupten manche, wenn sich dieses Unternehmen vom Glasfaser-Ausbau in der Region zurückziehe, werde es die Telekom genauso tun. Die Telekom hat aber soeben angekündigt, sie werde in allen 2056 bayerischen Gemeinden Glasfaser-Anschlüsse in jedes Gebäude legen.

Für Glasfaserausbau müssen Gehwege in Tutzing aufgerissen werden

Viele machen sich unterdessen konkrete Gedanken. „Reißen Sie in Tutzing alle Straßen auf?“, fragte jemand. „Wir müssen in jedes Haus, also müssen wir jeden Gehweg aufmachen“, sagte Nussbaumer – sofern nicht Leerrohre nutzbar seien. Da kommen schnell Bedenken wegen gepflegter Beete auf. Dazu der Manager: „Wir versuchen, mit Raketen an die Hauswände zu kommen, damit wir in Ihrem Vorgarten nicht graben müssen.“ Gemeint sind „Erdraketen“ zur unterirdischen Rohrverlegung. Ob es nicht die vorhandenen Leitungen tun? „Überall ist noch Kupfer im Weg“, sagte Nussbaumer. Das sei ein limitierender Faktor für Internet-Geschwindigkeiten.

Ob eine Abhängigkeit von Liberty zu befürchten ist? Andere Anbieter seien eingeladen, mit aufs Netz zu gehen, sagte Nussbaumer, und spätere Vertragsänderungen seien möglich. Wie Liberty sein Netz an die weite Welt anbindet? Der Manager verwies auf einen eigenen Netzknoten in Frankfurt. Ob der auch bei Störungen ausreicht, fragten sich einige am Rande. Ein Besucher erkundigte sich, ob es Referenzprojekte gebe. Klare Antwort von Nussbaumer: „Nein.“ Das Unternehmen sei noch jung. In Brandenburg hat sich Liberty schon zurückgezogen. Der Manager rief den Tutzingern zu: „Sie könnten die ersten sein.“ nz