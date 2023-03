Traubinger Theatergruppe: Rosenkrieg und Rachekarussell

Lachen ist garantiert bei „Odel verpflichtet“, dem diesjähriger Stück der Theatergruppe des Musik- und Kulturvereins Traubing. Drei Aufführungen gibt es noch. © Andrea Jaksch

Die Traubinger Theatergruppe zeigt in diesem Jahr „Odel verpflichtet“, ein Rosenkrieg auf der Bühne, in dem mit vielen Mitteln gestritten wird - nicht nur mit Odel.

Traubing – Rosenkrieg statt großer Träume: Das ist geblieben vom Glück des Bauernpaares Großschädel. Dass es freilich doch noch irgendwie was wird, ist eh klar und darf verraten werden. Denn in Traubing soll nicht gejammert, sondern gelacht werden: Die Theatergruppe des Musik- und Kulturvereins hat sich einen Dreiakter ausgesucht, der im Komödienstadel schon für viel Erfolg sorgte. „Odel verpflichtet“ heißt es da. Eine Steilvorlage, um Standesdünkel genüsslich auszuspielen.

Cornelia Willinger, Haus- und Hofautorin des Bayerischen Rundfunks („Die Hausmeisterin“), lässt den Bio-Schweinebauern gegen seine frisch geschiedene Frau antreten. Die einstige gemeinsame Vision von einem schicken Schlosshotel auf der alten Burg versuchen sie, nun jeweils alleine zu verwirklichen. Es wir gekämpft mit allen Mitteln: Jede Menge Odel, große Ställe samt dauerbrünftigem Zuchteber, rotierende Windkrafträder, Fotovolatik-Paneele und Gänse für das Rest-Grün verspricht der Bauer (satte Leistung: Christian Wolfert), um nur ja seiner Frau (glaubhaft: Karin Günther) einen Strich durch die Rechnung zu machen. Die hat sich inzwischen mit dem – verarmten – Altadel zusammengetan.

Die Gräfin (leidgeplagt: Gabi Lemke) und ihr Neffe (verwöhnt: Dr. Franz Matheis) hingegen suchen den besten Weg aus dem Dilemma – für sich selbst natürlich. Die Angestellte und Bedienung des Bauern (fleißig: Sarah Schadl) und Einstein (zunehmend charmant: Robert Inderst), Flaschensammler in siebter Generation, sind das dritte Gegenspieler-Paar im Stück. Dass mit dem Pfarrer (solide: Florina Schlögl) und den Jägern und Treibern (Barbara Inderst, Tobias Poschinger) noch einige mitmischen im Rachekarussell, treibt das Stück voran.

Kostüme und Kulissen auf hohen Niveau

Dreh- und Angelpunkt ist dabei Verwandlung: Während seine Ex-Frau noch relativ dezent bei den Oberen Zehntausend andockt, zelebriert der Bauer seinen Handel mit der Gräfin und den Titeln. Statt körperlicher Zuwachsraten gibt es Ananas und Papaya, französisch serviert. Damit hat auch der Flaschensammler eine Karriere „vom Bettler zum Butler“ hingelegt. Das Affektierte sorgt für viel Amüsement. Und die arme Gräfin, inzwischen „multimorbid“, kämpft mit den Folgen der bäuerlichen Hinterfotzigkeit.

Spielleiter Michael Fleddermann und sein Team haben sich eng an den Komödienstadl des BR angelehnt. Beachtenswert sind auch Kostüme und Kulisse. Die Traubinger stemmen sogar Nachtszenen. Und wenn die Dorfbühne mal nicht alles so hergibt wie der BR, dann wird kurzerhand Ersatz gefunden. Statt geschmetterter Hits am Klavier wird das Publikum zum Singen animiert. Und das lässt sich bei der Premiere am Wochenende nicht zwei Mal bitten.

Weitere Aufführungen sind für kommenden Freitag, Samstag und Sonntag, 24. bis 26. März, im Buttlerhof angesetzt. Beginn: 20 Uhr (Sonntag 18 Uhr). Karten gibt es für zehn Euro an der Abendkasse oder unter karten@theater-traubing.de.

Von Freia Oliv