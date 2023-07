Sanierung der Ortsdurchfahrt: Der Wunschkatalog der Tutzinger Geschäftswelt

Tutzinger Geschäftsleute machten bei einem vom Merkur mitorganisierten Treffen Vorschläge, um die bevorstehende Sanierung des Ortszentrums möglichst erträglich zu gestalten. Bürgermeisterin Marlene Greinwald hörte zu und machte sich Notizen.

Tutzing – Der Raum in der Gaststätte Tutzinger Hof war voll besetzt. Etliche Geschäftsleute nahmen an einer Besprechung über die Begleitumstände der Straßensanierung teil, die der Starnberger Merkur und die Aktionsgemeinschaft Tutzinger Gewerbetreibender (ATG) organisiert haben. Auch Bürgermeisterin Marlene Greinwald kam. Wegen der beklagten Probleme bei den bisherigen Arbeiten äußerten die Anwesenden nun etliche Wünsche für die bevorstehende Sanierung im Ortszentrum etliche Wünsche.

Der kommissarische ATG-Vorsitzende Christof Schäfer möchte die Kommunikation unter anderem mit regelmäßigen Treffen verbessern. Wie andere klagte Rosemarie Döllinger über wegbleibende Kundschaft. „Ich fahre nicht mehr nach Tutzing rein“: Solche Aussagen von Kunden höre sie in ihrem Gesundheits- und Fitnessclub an der Midgardstraße immer wieder. Viele zögen nun Fitnessstudios in Weilheim vor. Zu Verärgerung führten auch häufige Änderungen bei den Zufahrten Midgardstraße und Mühlfeldstraße: „Keiner weiß, welche Straße gerade gesperrt ist.“ Wegen eines bei den Arbeiten errichteten scharfkantigen Bordsteins hatten laut Döllinger zudem schon mehrere Kunden Reifenpannen an ihren Autos.

Erreichbarkeit der Geschäfte oberste Priorität

Wichtig ist den Geschäftsleuten gute Erreichbarkeit ihrer Läden und Betriebe trotz aller Einschränkungen. Das Staatliche Bauamt hätte gern das Gegenteil: großräumige Umfahrung von Tutzing. Der inzwischen geänderte Hinweis „Starke Behinderungen, alle Geschäfte erreichbar“ gefällt vielen. Autowerkstatt-Inhaber Michael Lanio würde ihn am liebsten dauerhaft behalten.

Viele Wünsche wurden beim Thema Parken laut. Blumenhändler Roland Krykorka fragte nach der Nutzung des Seehof-Grundstücks. „Der Seehof-Besitzer ist gerade nicht ansprechbar“, erwiderte Bürgermeisterin Greinwald zur allgemeinen Überraschung. Für eine längerfristige Nutzung sei auch eine Baugenehmigung nötig. Außerdem wurde die Öffnung der derzeit unter anderem Lehrern vorbehaltenen Parkplätzen an der Greinwaldstraße vorgeschlagen. Metzgermeister Oliver Lutz hält aber die fußläufige Erreichbarkeit der meisten Geschäfte von Parkmöglichkeiten im Tutzinger Zentrum aus für gut. „Jeder Ort mit einer Fußgängerzone hat dasselbe Problem“, sagte Erica Hoyer, Inhaberin eines Spielzeuggeschäfts. Immer mehr Kunden seien zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs, ergänzte Ruth Scherbaum-Schneider vom Geschäft „Frauensache“. Ein weiterer Wunsch: deutlichere Hinweise auf die halbstündige Kostenfreiheit bei gebührenpflichtigen Parkplätzen per Semmeltaste.

Fest auf der verwaisten Hauptstraße?

Vorschläge gab es auch zur Organisation des Verkehrs. Während einer Vollsperrung wäre die Öffnung der Leidlstraße sinnvoll, regte Lanio an, um die Autos vom Seeufer fern zu halten. Die früher offene Durchfahrt ist seit Jahren mit Pfosten gesperrt. Eine häufigere Befeuchtung der Straßen zur Staub-Eindämmung wünschte sich Hotelbesitzerin Sigrid Horn. Buchhändler Martin Held würde sich über eine regelmäßige Straßenreinigung freuen, weil die Autos viel Schmutz von den Sanierungsstrecken mitbringen.

Mehrmals gab es aber auch Plädoyers für mehr Ruhe. Ständige Kritik, auch noch in aggressiver Stimmung, führe zu nichts, mahnte Sportartikelhändler Thomas Thallmair. Manche Begleitumstände der Straßenarbeiten sehen einige Geschäftsleute sogar vorteilhaft – so die erzwungene Verkehrsruhe kürzlich, als ein Loch in der Hauptstraße eine Vollsperrung erforderte. Einer sprach von einer „Geisterstadt“. Die Hauptstraße im Ort werde demnächst „fast zur Fußgängerzone“, meinte Greinwald. Sogar die Idee eines Straßenfestes während der Sperrung war zu vernehmen. Eine Idee, die der Bürgermeisterin zu gefallen schien.

Das bevorstehende Ende der Arbeiten im Norden sehnt Tutzings Geschäftswelt förmlich herbei. Dann, sagte Thallmair, würden hoffentlich auch wieder mehr Kunden aus Feldafing, Starnberg und Pöcking kommen. Klar erkennbar war der Wunsch nach einem Miteinander von Gemeinde und Geschäftsleuten, guter und möglichst persönlicher Kommunikation und schnellen Informationen über Änderungen. Bürgermeisterin Greinwald zeigte sich aufgeschlossen, machte sich gleich Notizen. Auch die ATG will laut Schäfer noch mehr dazu beitragen, zum Beispiel mit weiteren Treffen.

Lorenz Goslich