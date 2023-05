Sanierung des Tutzinger Ortszentrums dauert bis 2025

Enge Angelegenheit: Der Mittelteil der Tutzinger Hauptstraße (Bildmitte) wird ab Mitte Juli zur Baustelle. Vollsperrungen soll es nur an Seitenstraßen geben, nicht auf die Hauptstraße an sich.

Arbeiten an Hauptstraße ab Mitte Juli

Die umfangreichen Straßenbauarbeiten in Tutzings Mitte beschäftigen die Bevölkerung und besonders die Geschäftsleute sehr. Das wurde bei einer Infoveranstaltung am Montag deutlich. Die Verantwortlichen versprachen gute Kommunikation.

Tutzing – Sage und schreibe sechs Jahre ist es her: „Heißes Eisen Hauptstraße“ lautete der Titel eines Berichts im Starnberger Merkur vom 5. April 2017, den Verkehrsplaner Benjamin Neudert aus Herrsching am Montag bei einer Infoveranstaltung im Tutzinger Rathaus zeigte. Das war der Anfang, und die Straßensanierung ist noch lange nicht fertig. Im Norden der Hauptstraße zieht sie sich noch hin, dann stehen die Arbeiten im Ortszentrum bevor. Deren Dauer bis August 2024 stand in einem im November 2022 vorgelegten Rahmenterminplan. Davon war am Montag nicht mehr die Rede.

Am 17. Juli dieses Jahres soll zunächst der Abwasserverband Starnberger See mit dem Kanalbau beginnen. Der Fahrbahn-Oberbau ist dann von April 2024 bis ins Jahr 2025 hinein vorgesehen, wie Neudert ankündigte. „Wir reißen nicht die gesamte Ortsdurchfahrt von oben bis unten auf“, versicherte er: „Wir vermeiden die Vollsperrung, die Tutzing komplett lahmlegen würde.“ Meist sind halbseitige Sperrungen vorgesehen, der Verkehr soll über einen „ganz großen Kreisverkehr“ laufen: Einbahn auf der Hauptstraße, Umleitung über Oskar-Schüler-, Kirchen- und Bahnhofstraße. Für den Baustart im Juli gibt es allerdings eine Voraussetzung: Die wegen einer Brückensanierung seit Langem gesperrte Kirchenstraße muss befahrbar sein. „Sonst können wir im Zentrum nicht anfangen“, betonte Christoph Knobloch, Projektleiter des Abwasserverbands: „Das ist ein Ausschlusskriterium.“

Bei der Kanalsanierung sind doch einige Vollsperrungen vorgesehen: im Kreuzungsbereich Schloss-/Haupt-/Traubinger Straße, im Kreuzungsbereich Marien-/Hauptstraße sowie an der Hallberger Allee. Sie werden jeweils vier bis sechs Wochen dauern, wie Tobias Nöhrig von der SAK Ingenieurgesellschaft erläuterte. Der Kanalbau ist teils in offener Bauweise vorgesehen, teils geschlossen – dann wird ein neues Rohr ins alte gezogen. Das ist auch im schon lange fertigen Südbereich vorgesehen.

Arbeiten an zahlreichen Leitungen

Der Abschnitt zwischen Oskar-Schüler-Straße und Ringeisweg kommt 2024 an die Reihe. Der Umfang der Sanierungsmaßnahmen ist erheblich. Auch Arbeiten an den Telekommunikations-, Strom-, Gas- und Wasserleitungen gehören dazu. Das Bayernwerk wird größere Kabelstrecken austauschen, wie dessen kommunaler Betreuer Stefan Drexl ankündigte. „Wir haben viele alte Kabel drin, die den Herausforderungen der Energiewende nicht mehr entsprechen“, sagte er. Erneuert werden auch 1000 Meter der 60 bis 70 Jahre alten Wasserleitung, zu der Michael Grätz vom Wasserwerk und Oberbauleiter John Walter vom Ingenieurbüro Kienlein nähere Angaben machten. Dabei sind 48 Hausanschlüsse zu erneuern.

Aus dem Publikum kamen viele interessierte, teils kritische, teils aufmunternde Anmerkungen. An den betroffenen Gebäuden werde es vor Juli eine Bausicherung durch einen Sachverständigen geben, sagte Knobloch. Wie lange sie nicht erreichbar sein würden, wollten Anlieger und Geschäftsleute wissen, und wie die Anlieferungen während der Bauarbeiten klappen sollen. „Wir müssen einfach miteinander reden“, sagte Neuert: „Wir werden nicht den Kopf in den Sand stecken.“ Anlieger müssten ihre Grundstücke immer erreichen können. Wenn Zufahrten kurz gesperrt würden, werde man die Betroffenen vorher informieren.

Nicht ganz klar scheint das alles bei der Neustätter Straße zu sein, die nur eine Zufahrt hat, aber auch für diesen Fall gaben sich die Zuständigen optimistisch. Mehrmals versprachen Neudert und andere der Verantwortlichen Bemühungen um möglichst gute Kommunikation. In dieser Hinsicht beklagten Anwesende Mängel bei den bisherigen Arbeiten. Wünsche nach regelmäßigen aktuellen Informationen, beispielsweise online mit einem „Blog“, glaubten die Beteiligten nicht erfüllen zu können. Sie verwiesen auf Internet-Seiten, so beispielsweise bei der Gemeinde (www.tutzing.de/neugestaltung-der-tutzinger-hauptstrasse). (nz)