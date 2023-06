Sanierung von Tutzings Mittelschule: Vom „Lost Place“ zur Runderneuerung im Sommer 2025

Von: Tobias Gmach

Teilen

Treffen vor dem Baustart am Alt- und Neubau der Mittelschule (v.l.): Gemeinde-Geschäftsleiter Marcus Grätz, Gemeinderätin Caroline Krug, Architekt Klaus Zeiler, Franz Schonlau, Marion Issig (beide vom Dienstleister Bayerngrund), Bürgermeisterin Marlene Greinwald, Dritter Bürgermeister Dr. Franz Matheis, Pöckings Vizebürgermeister Albert Luppart, Daniel Grunwald vom Liegenschaftsamt, Bernrieds Bürgermeister Georg Malterer, Konrektorin Marianne Fentzloff, Gemeinderat Dr. Wolfgang Behrens-Ramberg und Schulamtsdirektorin Karin Huber-Weinberger. © Jaksch

Verlassen und heruntergekommen: Die Tutzinger Mittelschule gleicht derzeit einem „Lost Place“. Aber kommende Woche beginnt das aus Sicht der Bürgermeisterin längst überfällige Sanierungsprojekt. Im Sommer 2025 soll das runderneuerte Schulhaus bezugsfertig sein.

Tutzing – In der Tutzinger Mittelschule ist die Zeit stehen geblieben. Die Uhr an der Wand im Eingangsbereich verharrt auf kurz vor Sieben. Und wer die paar Stufen ins Untergeschoss geht, stößt auf Schulvergangenheit pur: Overhead-Projektoren, eine Puppe mit Organen zum Herausnehmen, große Landkarten, die die Sowjetunion und ein geteiltes Deutschland zeigen. In einer Lagerkammer steht, im Großformat gedruckt, ein Foto des Lehrerkollegiums aus den 1970er-Jahren. Ein „Lost Place“ mit verlassenen Klassenzimmern, leeren Schaukästen und herumliegenden Brettern ist das Schulhaus demnächst aber nicht mehr. Nächste Woche zieht dort Leben ein: Bauarbeiter, die der Gemeinde im Sommer 2025 zwei runderneuerte Gebäude übergeben sollen.

Tutzings Bürgermeisterin Marlene Greinwald lud am Dienstagvormittag zum „Sanierungsstich“. Einen Spatenstich gibt es nicht, es wird ja auch keinen Neubau geben. Gleichwohl ist das 25-Millionen-Euro-Projekt ambitioniert: Während beim denkmalgeschützten, alten Schulhaus aus dem Jahr 1915 Behutsamkeit gefragt ist, wird der Mitte der 1970er-Jahre entstandene Neubau komplett entkernt. Nur ein Skelett wird stehen bleiben und dann in Holzbauweise neu verkleidet. Im Bereich der heutigen Dachterrasse werden Klassenräume entstehen, oben drauf kommt ein Satteldach. Alt- und Neubau werden mit einer zweigeschossigen Brücke verbunden. Verwaltung, Computerräume und Bücherei ziehen in den Altbau, aus dem Neubau sticht ein moderner Baukörper für die Mensa hervor. Auch der Außenbereich wird komplett neu gestaltet. Es gibt ein Begrünungskonzept. Und gemäß einer Inklusionsschule – die Tutzinger trägt den Titel seit 2014 – wird im Hof zum Beispiel ein behindertengerechtes Klettergerüst aufgestellt. Die Schulhöfe kriegen eine breitere Verbindung – weil das Erdgeschoss des Neubaus fünf Meter zurückversetzt wird.

Bürgermeisterin: Sanierung ist „lange, lange überfällig“

Bürgermeisterin Greinwald ist froh, dass es nun endlich losgeht. Die Sanierung der Grund- und Mittelschule sei schon ihr ganzes, mittlerweile 30-jähriges Gemeinderatsleben im Gespräch. „Sie ist lange, lange überfällig.“ Das Gymnasium sei hier und da dazwischen gekommen. Ein Thema, das sich 2020 mit der Übergabe an den Landkreis aber erledigt hat. Die konkrete Planung begann 2017. Leer ist die Mittelschule seit September 2022. Schüler und Lehrer kommen während der Bauphase in einem Gebäude auf dem Areal der Bundeswehr-Fernmeldeschule in Feldafing unter.

Nächste Woche wird die Baustelle im Tutzinger Ortszentrum eingerichtet. Dazu gehören auch Sicherheitsmaßnahmen, damit die Grundschüler nebenan keiner Gefahr ausgesetzt sind. „Das ist für uns das Hauptaugenmerk“, sagte Architekt Klaus Zeiler am Dienstag. Bis zu den Sommerferien sollen 60 Prozent der Aufträge an Firmen vergeben sein, acht seien bereits involviert. Einer der ersten Schritte ist die Schadstoffsanierung, also etwa das Beseitigen von Mineralwollen oder asbesthaltigen Dichtungen. Dann folge der Teilabriss des Neubaus, erklärte Zeiler. Schon witterungsbedingt soll bis zum Winter das neue Dach fertig sein. Eine Herausforderung werde die Sanierung der historischen Fenster im Altbau. Auf ein optisches Schmankerl mit historischem Bezug freuen sich alle Beteiligten: Die Überdachung im Hof zwischen Altbau und Grundschule wird beseitigt, die Schule bekommt wieder ein markantes Eingangsportal wie in früheren Zeiten. Passend zur heutigen Zeit soll die Schule mit Fotovoltaikanlage, Wärmepumpe und Co. eines Tages energieautark sein. Zeiler bremste aber etwas: „So weit sind wir noch nicht.“

Lesen Sie auch:

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.