Sauber: Mehr als 100 Tutzinger räumen im Gemeindegebiet auf

Gruppenbild der freiwilligen Helfer: Rund 100 Tutzinger beteiligten sich am Ramadama. © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Einmal im Jahr wird beim Ramadama in der Gemeinde Tutzing aufgeräumt. Die Resonanz heuer war beeindruckend.

Tutzing - Was für eine Resonanz: Mehr als 100 Tutzinger sind am Samstag dem Aufruf des Rathauses gefolgt und haben sich an der Aufräumaktion im ganzen Gemeindegebiet beteiligt. Die Freiwilligen waren in Gruppen unterwegs, sehr viele Kinder waren dabei. Die Ausbeute war durchaus üppig, wie Bauhofleiter Andreas Seitz berichtet: „Vier bis fünf Kubikmeter Müll sind es.“

Darunter das Übliche, was sich bei einer Ramadama-Aktion nach dem Winter findet: viele Plastikfolien, Hundetüten, Flaschen, Flachmänner, Verkehrszeichen und ganze Zeitungsbündel. „Und das, was man aus dem Auto rauswirft“, sagt Seitz. Auch ein paar Autoreifen waren dabei. Nach getaner Arbeit stellten sich die Teilnehmer fürs Pressefoto auf. Danach gab es eine Brotzeit, die Bürgermeisterin Marlene Greinwald im Namen der Gemeinde spendierte. (edl)