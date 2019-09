„Schwimmen und Schnorcheln in neuer Dimension“: Wie Kraulen zum Kinderspiel wird

Der Landkreis Starnberg sucht unter dem Motto „Zukunftsgestalter“ nach der innovativsten Firmen- Neugründung. Der Wirtschaftspreis wird im November verliehen. Zehn Finalisten stehen bereits fest - zum Beispiel die ameo Sports GmbH in Tutzing.

Tutzing– „Ich bin kein Schwimmer.“ Jan von Hofacker sagt das. Und man mag es kaum glauben, wenn man ihn auf seinem Balkon sitzen sieht, während sein Blick über den See schweift und er in den Händen seinen Powerbreather hält. Ein Gerät, das „Schwimmen und Schnorcheln in neuer Dimension“ verspricht, weil er den Schwimmer zu 100 Prozent mit Frischluft versorgt. „Es ist eine Art Schwimmbrille zum Atmen“, sagt der Geschäftsführer von ameo, einem der Unternehmen, die sich für den Wirtschaftspreis des Landkreises bewerben.

Eigentlich kommt Jan von Hofacker, dessen Familie seit Generationen in Tutzing zu Hause ist, aus der Finanzwelt. Irgendwann war er so ausgepowert, dass er, wie er es formuliert, „mal Luft zum Durchatmen“ brauchte. Im Rückblick scheint es also naheliegend, dass er sich vor über zehn Jahren für die Idee seines späteren Gesellschafters, des Breitensportlers Mathias Weigner begeisterte.

Schnorchel sitzen nie stabil

Ihn hatte schon länger gestört, dass Schnorchel nie wirklich stabil sitzen und immer etwas Wasser von oben eindringt. „Das Geniale an unserem Schnorchel ist, dass er die natürliche Schwerkraft der Flüssigkeit nutzt“, erklärt Jan von Hofacker. „Während bei üblichen Schnorcheln die ein- und ausgeatmete Luft durch dasselbe Rohr fließt und damit ein Teil der ausgeatmeten CO2-haltigen Luft wieder in die Lungen zurückfließt, atmet der Schwimmer mit dem Powerbreather durch komplett getrennte Kanäle ein und aus.“

Ermöglicht wird das mit einer innovativen Ventiltechnologie, die verhindert, dass Wasser ins System gelangt. „Man atmet also wie an Land“, wenn man wie beim Yoga die Bauchatmung anwendet. „Die Schwimmlage wird auch viel entspannter“, sagt der Unternehmer. Mit dem Powerbreather wird die aktive Bauchatmung und damit die völlige Entspannung gefördert.

Die ersten Investoren um Erfinder Mathias Weigner verfolgten zunächst den Plan, den Powerbreather über den Verkauf der Patente an eine große Sportmarke auf den Markt zu bringen. Nachdem Jan von Hofacker einen ersten Prototyp auf Mallorca getestet hatte und erstmals „mit Freude 25 Minuten“ durchs Meer geschwommen war, fassten die damaligen Gesellschafter den Entschluss, den Powerbreather eigenständig serienreif zu entwickeln und zu vermarkten. Ermutigt hat sie auch der ISPO Award, der ihnen 2012 verliehen wurde. Zwei Jahre hat es gedauert, den Powerbreather serienreif zu machen, nachdem eine Vielzahl an Prototypen gebaut und getestet wurden. Auf einem 3D-Drucker.

Powerbreather besteht aus 17 Einzelteilen

„Der Powerbreather besteht aus 17 Einzelteilen“, erzählt Jan von Hofacker, der sich für die Vorteile der 3D-Drucktechnik begeistert. „Man kann gezielt Ideen verfolgen und verwerfen. Das ist eine komplett neue Welt.“ Das Schwierigste war, einen Werkzeugbauer zu finden, der das Ganze für die industrielle Produktion umsetzt. In Reinhardt Misternek haben die inzwischen 17 Geschäftspartner einen deutschen Konstrukteur und Werkzeugspezialisten gefunden, der über jahrelange Partnerschaften zu Werkzeugbauern in China verfügt. „Die Chinesen sind fantastische Handwerker“, erzählt Jan von Hofacker.

2016 konnte das Unternehmen den ersten Schnorchel ausliefern, inzwischen wurden schon 60 000 verkauft. „Aber wir sind erst am Anfang“, betont der Tutzinger und erzählt vom Nutzen des Powerbreathers, auch für Asthmatiker oder Bandscheibenpatienten. „Und man kann Jugendliche und Kinder zum Schwimmen bringen. Immer weniger Kinder können ja schwimmen“, sagt von Hofacker. „Man wird eins mit dem Element Wasser und Kraulen wird mit dem Powerbreather zum Kinderspiel.“

Astrid Amelungse-Kurth

Lesen Sie von weiteren Wirtschaftspreis-Anwärtern:

Firma Movetos bietet Sicherheitstechnik zum Mitnehmen

Quantum Systems aus Gilching: Die Drohnen, die mehr können