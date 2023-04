Sechs Feuerwehren proben den Ernstfall

Teilen

Großeinsatz an Abbruchhäusern: Die Wehren hatten die Übung in der „Sudetendeutschen Siedlung“ in Tutzing genau vorbereitet. © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Großeinsatz in der „Sudetendeutschen Siedlung“: An fünf Stellen hat am Samstag in Tutzing ein Brandstifter sein Unwesen getrieben – es rauchte sichtbar. Glücklicherweise war es aber kein Ernstfall, sondern eine Großübung von Freiwilligen Feuerwehren aus der ganzen Gegend.

Tutzing – Auch kurz vor dem Abbruch stehende Häuser können noch gute Dienste erweisen. Die mittlerweile leer geräumten Tutzinger Gebäude in der „Sudetendeutschen Siedlung“, die bald sozialen Neubauten des Verbands Wohnen weichen sollen, waren am Samstag für eine Großübung von sechs Feuerwehren perfekt. Da konnten Einsatzkräfte zum Beispiel gewaltsam Türen öffnen.

„Wir suchen für solche Übungen immer Abbruchhäuser“, sagte Tutzings Feuerwehrkommandant Christoph Knobloch. Es war eine Übung der im Kreisbrandbereich 3 zusammengefassten Feuerwehren aus Pöcking mit der Löschgruppe Aschering, Traubing, Maising, Feldafing und Tutzing mit insgesamt mehr als 100 Einsatzkräften. Im vorigen Jahr hatten sich dieselben Feuerwehren erstmals seit langer Zeit zu so einer gemeinsamen Großübung im Gewerbegebiet von Wieling in der Gemeinde Feldafing getroffen. Künftig soll jedes Jahr so eine gemeinschaftliche Großübung stattfinden, im nächsten Jahr wahrscheinlich in Pöcking.

Solche gemeinsamen Übungen sollen die Kameradschaft und die Zusammenarbeit fördern, sagte der für den Kreisbrandbereich 3 verantwortliche Kreisbrandmeister Mathias Duensing. In so einer Dimension seien Übungen an den einzelnen Standorten der jeweiligen Feuerwehren nicht möglich. Fachlich kennen sich alle Beteiligten gut aus, doch eine entscheidende Rolle misst Duensing den Schnittstellen und der Kommunikation auf Führungsebene zu. Eine Nachbesprechung mit allen Führungskräften soll demnächst eine Vertiefung der Erkenntnisse bringen. Tutzings Kommandant Knobloch äußerte sich aber schon am Samstag sehr erfreut über die „gute Zusammenarbeit der Nachbarfeuerwehren“.

Vor der Übung am Samstag hatten Feuerwehrleute die Anwohner informiert, sie um Verständnis gebeten und ihnen erklärt, dass sie trotz nötiger Sperrungen aus der Siedlung herauskämen. Als dann alles voller Feuerwehrleute und -fahrzeuge war, kamen immer mehr Schaulustige dazu. Für die Übung hatten sich die Organisatoren eine Geschichte wie in einem Krimi einfallen lassen: Gegen 9.45 Uhr hatte ein Brandstifter an fünf verschiedenen Stellen der Siedlung Feuer entfacht: zweimal im ersten Stock, zweimal im Speicher und einmal im Keller. Um 10.05 Uhr ging der Alarm ein, um 10.12 Uhr begannen die Rettungsarbeiten.

Die Verantwortlichen teilten den gesamten Einsatz in Bereiche auf. Sie gingen wie im Ernstfall vor. Wie findet man heraus, wo sich Personen aufhalten? Man fragt andere Bewohner, ob noch jemand im Haus ist, und man öffnet alle Wohnungen, sagte Duensing. Insgesamt 16 Vermisste galt es diesmal zu retten. Sieben Personen stellten sich dafür zur Verfügung, außerdem waren neun Puppen im Einsatz. In Gefahrensituationen freuen sich die meisten, wenn sie irgendwie rauskommen, berichteten die Feuerwehrleute. Aber es kommt auch durchaus vor, dass jemand sich nicht überwinden kann, zum Beispiel in eine Drehleiter zu steigen. „Dann muss man sich einen Plan B überlegen“, sagte Duensing. Falls eine Wohnung rauchfrei sei, könne die betreffende Person vielleicht dortbleiben.

Eine Möglichkeit ist auch der Abstieg über eine Treppe. Wenn alles voller Rauch ist, setzen die Feuerwehrleute den Menschen sogenannte Fluchthauben auf, die sie mit Pressluftatmern verbinden, und geleiten die Leute ins Freie. Solche Geräte enthalten 1600 bis 1800 Liter Luft, die das Atmen ermöglicht. Tutzings Feuerwehr verfügt über 28 solche Geräte.

Lorenz Goslich