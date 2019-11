Wintersportgeräte aus zweiter Hand

Der Winter naht, und der TSV Tutzing bereitet sich nicht nur konditionell auf die Saison vor. Am Samstag, 16. November, findet der Wintersport-Basar des Vereins statt.

Tutzing - Der Wintersport-Secondhand-Markt der Skiabteilung des TSV Tutzing findet am Samstag, 16. November, in der Würmseehalle statt. Am Angebot sind Wintersportartikel und -bekleidung aller Art. Annahme ist am Samstag von 9.30 bis 11.30 Uhr, Verkauf am Samstag von 13 bis 15 Uhr. Nicht verkaufte Artikel können am Samstag von 18 bis 19 Uhr abgeholt werden. Weitere Infos gibt es unter www.tsv-tutzing-ski.de.

Rubriklistenbild: © dpa / Angelika Warmuth