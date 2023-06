Wasserwachten retten 50 Menschen von Flößen

So war das wohl nicht gedacht: Wasserwachten mussten am Freitagnachmittag rund 50 Menschen von selbstgebauten Flößen auf dem Starnberger See holen. Sie waren wegen des starken Winds abgetrieben.

Tutzing - Betriebsausflüge sind heutzutage häufig auch Teambildung - man macht etwas zusammen. Bei einem Betriebsausflug am Freitag an den Starnberger See waren das Flöße. Die Mitarbeitenden fuhren mit denen auch auf den See, hatten nach Angaben der Kreiswasserwacht aber etwas übersehen - die Starkwindwarnung. Die Wassermacht musste rund 50 Menschen ans Ufer holen und die Flöße abschleppen.

Oliver Jauch, Sprecher der Kreiswasserwacht, zum Ablauf: „Gegen 15.30 Uhr begaben sich die 70 Teilnehmer auf insgesamt neun Flöße auf den See, die sie zuvor aus Reifen und Holzplanken selbst zusammengebaut hatten. Sie wollten damit für etwa eine halbe Stunde von Tutzing aus auf den Starnberger See hinausfahren, um anschließend am Ufer den Tag ausklingen zu lassen. Was sie dabei nicht beachteten: Bereits einige Zeit zuvor wurde die Starkwindwarnung ausgelöst. Zudem wehte ein ablandiger Westwind.“

Als die ersten Flöße bereits etwa 100 Meter vom Ufer entfernt gewesen seien, hätten die Organisatoren vom Ufer aus versucht, die Besatzungen zum Umkehren zu bewegen. Offensichtlich hatten sie festgestellt, dass der Wind zu stark ist. Diesen Umstand bemerkte Robert Lettenbauer, Vorsitzender der Wasserwacht Tutzing, der zufällig an der Wasserrettungsstation vor Ort war. „Da schnell klar war, dass die Versuche, zurück ans Ufer zu gelangen, wegen des Windes zwangsläufig scheitern mussten, ließ er über die Integrierte Leitstelle Rettungskräfte alarmieren. Das erste Boot der Wasserwacht Tutzing konnte schon wenige Minuten später ausrücken, zu diesem Zeitpunkt waren die Flöße bereits weiter in Richtung Seemitte abgetrieben und bis zu 300 Meter vom Ufer entfernt. Gemeinsam mit der ebenfalls alarmierten Wasserwacht Ammerland, die nicht weniger schnell im Einsatz war als die Tutzinger Wasserretter, wurden knapp 50 Personen nach und nach ans Ufer gebracht. Der Rest schaffte es aus eigener Kraft, mit dem Floß ans Ufer zu paddeln“, so Jauch weiter.

Alle Beteiligten bleiben unverletzt

Glücklicherweise sei niemand zu Schaden gekommen. Lediglich zwei Passagiere seien nass geworden, weil sie zwischenzeitlich ins Wasser gesprungen waren, um zu versuchen, ihr Floß schwimmenderweise in Richtung Ufer zu schieben.

Als feststand, dass keine medizinische Versorgung notwendig war, wurden die Flöße, mittlerweile verteilt auf dem See und mehrere hundert Meter vom Ufer entfernt, nach und nach zur Wasserrettungsstation Tutzing geschleppt.

Was bedeutet die Sturmwarnung?

Auf Starnberger See, Wörthsee und Ammersee werden Wassersportler und Badegäste, wie auf einigen anderen bayerischen Seen auch, durch orangefarbene Sturmwarnleuchten vor auftretendem Starkwind oder Sturm gewarnt, erklärte Jauch. Die Leuchten seien so platziert, dass von jeder Stelle an und auf dem See mindestens eine dieser Leuchten zu sehen ist. Bei einer Sturm- oder Starkwindwarnung des Deutschen Wetterdienstes werden die Leuchten von der Integrierten Leitstelle ausgelöst. Die Warnung hat zwei Stufen:

Die Starkwindwarnung wird bei zu erwartenden Böen oder anhaltendem Wind mit einer Windstärke von 6 und 7 Beaufort (39-61 km/h) ausgelöst. Die Sturmwarnleuchten blinken dann etwa 40 mal pro Minuten. Damit sollen die Wassersportler auf die Gefahr aufmerksam gemacht werden. Die Kreiswasserwacht Starnberg rät in diesem Fall, sich in Ufernähe aufzuhalten und auf keinen Fall mehr weiter hinaus zu schwimmen oder zu fahren.

Die Sturmwarnung (90 Blitzsignale pro Minute) wird ausgelöst, wenn Windstärken von 8 und mehr (ab 61 km/h) erwartet werden. In diesem Fall sollen Wassersportler unverzüglich ans Ufer kommen oder windgeschützte Stellen, wie zum Beispiel Häfen, aufsuchen.

Die Sturmwarnung im 5-Seen-Land wird vom 1. April. bis zum 31. Oktober eines jeden Jahres in der Zeit von 7 bis 22 Uhr betrieben. Eine Karte mit den Standorten der Sturmwarnleuchten ist auf der Internetseite des Landratsamt Starnberg zu finden.