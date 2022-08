Seefest mit originellem Rennen und Fischerstechen in Tutzing

Wie steuert man ein Fischwandl? Das probieren Rolf Bäck (l.) und Richie Siepmann aus. Mit ihrer Idee haben sie eine neue Tradition in Tutzing etabliert. © nz

Die Tutzinger Gilde organisiert ein Seefest mit einem ganz besonderen Rennen - und auch gleich noch ein Fischerstechen.

Tutzing – Nicht nur viele Einheimische schwärmen vom „schönsten Biergarten am Starnberger See“: Das Tutzinger Seefest hat diesen Ehrentitel seit langer Zeit praktisch gepachtet. Drei Jahre lang ist die traditionsreiche Veranstaltung in der besonderen Atmosphäre am Ufer ausgefallen – 2019 wegen schlechter Witterung, dann zwei Mal wegen Corona. Für Sonntag, 14. August organisiert der Heimat- und Volkstrachtenverein „Tutzinger Gilde“ nun endlich wieder ein Seefest. Diesmal allerdings im Bleicherpark und nicht wie früher im Kustermannpark. Um 13 Uhr soll das Seefest am Sonntag beginnen und bis zum Einbruch der Dunkelheit dauern. Um 20.45 Uhr soll an diesem Tag Sonnenuntergang sein.

Gleich mehrere Höhepunkte soll es geben. Einer von ihnen wird gegen 14 Uhr ein Fischwandl-Rennen sein. Gegen 16.30 und bis 17.30 Uhr ist dann ein Fischerstechen angesetzt. Am Fischwandl-Rennen sollen acht Teams mit je zwei Personen teilnehmen. Anmeldungen sind noch möglich, per E-Mail an Anmeldung@Fischwandl.de. Das Fischerstechen ist auf acht Teilnehmer begrenzt.

Das Fischwandl-Rennen hatte beim Seefest 2018 Premiere

Das Fischwandl-Rennen hatte beim Seefest 2018 Premiere. Rolf Bäck, der in Unterzeismering Fischer ist, entdeckte vor Jahren einen alten Fischtrog im Speicher seiner Bootshütte. Bäck und Richie Siepmann, die oft zusammen zum Fischen hinausfahren, hatten die Idee für das Rennen. Sebastian Graba und Robert Radtke, die in Haunshofen einen Bootsbaubetrieb führen, haben nach dem alten Vorbild zwei neue Fischwandln angefertigt. Mit diesen Trögen zu rudern, macht offensichtlich viel Spaß. Je nach Wellengang kann es allerdings recht kipplig werden. Acht Teams mit je zwei Personen werden um den Sieg bei diesem Wettkampf der ganz besonderen Art kämpfen.

Das Organisationsteam um Florian Schotter, Martin Greinwald und Johann Lettner ist schon seit Wochen mit den Vorbereitungen für das Seefest befasst. Eine wichtige Rolle spielen auch die Boote fürs Fischerstechen und ihre Ruderer, die gut aufpassen müssen, damit alles gerecht zugeht. Alles in allem stehen für das Seefest etwa 30 Helfer parat, zum Teil ganze Familien. Es ist viel zu tun.

Der Bleicherpark wird zur Festwiese umgestaltet, Bierbänke und -tische für 500 Personen werden aufgestellt, Speisen und Getränke werden vorbereitet. Es gibt Kaffee und selbst gemachten Kuchen, den beliebten geräucherten Saibling, Fischsemmeln, Bratwurst, Wiesnbrezn, Radieserl, Essiggurken und Käse. Die „Würmsee Böhmischen“ sorgen im Pavillon für passende musikalische Umrahmung. Sogar der Schulhof nebenan darf zum Teil genutzt werden – das hat das Landratsamt Starnberg erlaubt, das seit zwei Jahren Träger des Gymnasiums ist.

Lorenz Goslich