Seltener Venezianerpfahl im Starnberger See ausgetauscht: So arbeiten die Spezial-Handwerker

Weiß-blau geringelte Pfähle mit gelber Krone: Von ihnen gibt es nur wenige am Starnberger See. Sind die so genannten Venezianerpfähle morsch, müssen spezialisierte Handwerker ran. Ein Besuch bei ihrer Arbeit.

Tutzing – Die Pfahlramme ist ein Werkzeug-Ungetüm, aber Jörg Dietrich bedient sie wie ein Kapellmeister. Im Takt zieht der Mann mit verspiegelter Sport-Sonnenbrille und Kappe an der dünnen Schnur. Es knallt, die Benzin-Ramme springt ein paar Zentimeter hoch und kracht dann auf den Pfahl, um ihn mit der Gewalt von 100 Kilo in den Grund des Starnberger Sees zu drücken.

Dietrich schafft an auf den Arbeitsflößen der Firma Brennauer, die vor einem prächtigen Tutzinger Grundstück mit Privatstrand und hübschem Bootshaus schwimmen. Der Auftrag: einen 25 Jahre alten, morschen, etwa 150 Kilo schweren Zierpfahl austauschen. Aber nicht irgendeinen: Es ist einer der etwa zehn Venezianerpfähle mit bayerischer, weiß-blauer Ringelung. Nach Recherchen der Tourismusförderer der gwt gibt es sie nur am Starnberger See und dort nur in Tutzing.

Und an diesem Nachmittag dürfen Interessierte bei der Arbeit, die in der Form vielleicht alle zehn Jahre erledigt wird, zuschauen. Etwa 15 Leute sind der gwt-Einladung gefolgt, beobachten die Handwerker vom Steg aus. Es ist die erste Veranstaltung der Reihe „Region/Wasser/Identität“. Wie die Venezianerpfähle einst nach Tutzing kamen? Daraus machen die Veranstalter ein Geheimnis, das sie erst ganz am Ende aufklären.

+ Der alte Pfahl musste zunächst herausgezogen werden. © Andrea Jaksch

Florian Brennauer, Zimmerermeister und Hochbautechniker aus Haunshofen, erklärt die Vorgehensweise seiner Männer. Den alten Pfahl kurbeln sie mit einem Kettenzug heraus und zerteilen ihn mit der Kettensäge nach und nach in Ein-Meter-Blöcke. Die Überraschung kommt zum Schluss. Der ein Viertel Jahrhundert alte Pfahl „sieht unten aus wie neu“, sagt Brennauer. Tatsächlich: Während das Holz an frischer Luft und Wasserlinie fast auseinanderfällt, ist der Teil unter Wasser bestens erhalten. Die konservierende Wirkung des Seeuntergrunds.

Brennauer und seine Männer arbeiten das ganze Jahr über auf dem Wasser, ertüchtigen Bootshäuser, erneuern Stege und schneiden sie im Winter vom Eis frei. „Wir sind der Witterung komplett ausgesetzt“, sagt der Chef. „Es ist eine schwere Arbeit.“ Schwer zu glauben, an diesem sonnigen Tag, an dem alles reibungslos funktioniert. Noch dazu bei diesem Segelbootpanorama. Ein traumhafter Arbeitsplatz. Doch es gibt auch die anderen Tage. Sind die Arbeitsflöße samt schwerem Gerät einmal per Motorboot angekarrt und eingeparkt, muss der Job erledigt werden – auch bei Wellengang, Sturm und Regen.

Und die Pfahlarbeiten (nicht nur mit Venezianern) können auch an die Nerven gehen. „Manchmal müssen wir zwei bis drei Stunden rumprobieren“, sagt Brennauer. „Auf einen Pfahl bei Starnberg mussten wir 3000-mal draufhauen. Das war rohe Gewalt.“ Nicht nur der Untergrund im See variiert. Auch jeder Pfahl ist anders. Die Herausforderungen: das schwimmende Lärchenholz mit vereinter Kraft unter Wasser bekommen, den knapp acht Meter langen, neuen Pfahl ins Loch des alten befördern und gerade ausrichten. Und dann kommt die Ramme. „Nach zwei Tagen ist er bombenfest, er saugt sich an den Untergrund“, prophezeit Brennauer. Seine Männer sind diesmal schon nach etwa einer Stunde durch. Die gelbe Krone oben drauf, fertig.

+ Der Schlussakt: Der neue Pfahl bekommt eine gelbe Krone. © Andrea Jaksch

Und das Geheimnis um die Herkunft der Pfähle? Zunächst einmal ist festzuhalten: Sie sind Privateigentum, die Erneuerung kostet samt Handwerkereinsatz etwa 2500 Euro. Die Eigentümer müssen eine geringe Jahresmiete an die bayerische Seenverwaltung zahlen, damit der Pfahl im Wasser des Freistaats stehen darf.

Und wer hat damit angefangen? Die gwt hat lange recherchiert, aber die Lösung nicht gefunden. Eie oft geäußerte Vermutung trifft wohl eher nicht zu: Die Pfähle sind offenbar keine direkte Anlehnung an die Tradition der Prunkschifffahrt auf dem Starnberger See. Und damit auch nicht an die berühmte Bucentaur, die Mitte des 15. Jahrhunderts das größte Ruderschiff auf einem deutschen Binnengewässer war. Erbaut wurde es nach venezianischem Vorbild.

Das Rätsel löste schließlich Handwerker und Rammen-Kapellmeister Jörg Dietrich. Er traf bei seiner Arbeit auf einen älteren Tutzinger, dessen Großvater gerne nach Venedig reiste und dort inspiriert wurde. Laut Dietrich hat er sich seinen Wunsch als erster erfüllt: ein Venezianerpfahl in bayerischem Gewand.

