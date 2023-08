Sind Frauen voll gleichberechtigt? CSU-Vertreterinnen sehen Luft nach oben

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Diskussionsrunde auf der Dachterrasse: FU-Kreisvorsitzende Ute Nicolaisen-März, Bundestagsabgeordneter Michael Kießling, Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig, FU-Bundesvorsitzende Annette Widmann-Mauz, Ludwig Horn und Johanna Pfänder von der Tutzinger CSU und die frühere Landtagsabgeordnete Ursula Männle (v.l.). © Andrea Jaksch

Eine Gesprächsrunde der Frauen-Union im Landkreis Starnberg befasste sich mit der Rolle von Frauen in der Gesellschaft. Zu Gast waren politische Vorbilder. Sie diskutierten unter anderem über die Frauenquote.

Tutzing – Frauen haben aufgeholt. Sie besetzen Führungspositionen in Wirtschaftsunternehmen und gelten als Macherinnen in der Politik. Aber sind Frauen bereits voll gleichberechtigt? Da ist noch Luft nach oben, das ist die Erkenntnis eines Gesprächsabends der CSU-Frauen-Union im Landkreis Starnberg.

„Wir hatten eine Kanzlerin. Aber es bedarf noch mehr, um die Stellung der Frauen in unserer Gesellschaft zu festigen“, sagte Kreisvorsitzende Ute Nicolaisen-März beim Treffen auf der Dachterrasse des Restaurants Theodor in Tutzing. Prof. Ursula Männle, seit 60 Jahren in Frauen-Union (FU) und CSU aktiv und 30 Jahre hauptamtlich politisch tätig, moderierte die Veranstaltung. Sie wollte wissen, wie die anderen Frauen ihr Interesse für die Politik entdeckt hatten. Für Annette Widmann-Mauz, Abgeordnete im Bundestag und Bundesvorsitzende der FU, sprang der Funke in einer Zeit über, „die viel Ähnlichkeit hatte mit der heutigen“. Die Sowjetunion marschierte damals in Afghanistan ein. Die in Tübingen in einem christlichen Umfeld aufgewachsene junge Frau fragte sich, wie Frieden zu schaffen sei. Beeindruckt hat sie das Zitat des CDU-Wirtschafts- und Sozialpolitikers Heiner Geißler: „Frieden schaffen ohne Waffen.“ Sie schloss sich der Jungen Union an und wurde CDU-Mitglied. Weil sie die praktische Arbeit liebt, heuerte sie als Mitarbeiterin bei Landtagsabgeordneten an. Bei Kanzler Kohls Wahlniederlage 1998 kam sie in den Bundestag, war später unter anderem Staatsministerin in Angela Merkels Kanzleramt.

Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig war Quereinsteigerin. Aufgewachsen im „schwarzen Münsterland“, studierte sie Alte Geschichte und Archäologie, weil sie mit der „aktuellen Politik nichts zu tun“ haben wollte. Das änderte sich schnell, nachdem sie berufsbedingt nach Bayern gewechselt war. Sie wurde CSU-Mitglied und engagierte sich in Feldafing. Als persönliche Referentin von Ursula Männle verdiente sie sich Lorbeeren und beerbte diese 2013 bei der Landtagswahl.

Drei Frauen, die sich in einer Männer-Domäne durchgesetzt haben

Als Teil der Kriegsgeneration war für Männle klar: „Man muss aus der Geschichte lernen und das Handeln nicht anderen überlassen.“ Schon in Schulzeiten trat sie der JU und CSU bei. Die weitere politische Karriere bezeichnete sie als „Ochsentour“. Für sie war es eine von vielen Erfahrungen geprägte Zeit des „Rein und Raus sowie Nachrückens“. 1972 kandidierte sie erstmals auf der CSU-Liste für den Bundestag – ohne Erfolg. 1979 rückte sie nach und war dann von 1983 bis 1994 Mitglied des Bundesparlaments. Dann folgte ihr Engagement in der Landespolitik, zunächst als Ministerin für Bundesangelegenheiten, dann als Landtagsabgeordnete.

Männle, Eiling-Hütig, Widmann-Mauz: Die drei Frauen haben sich erfolgreich in einer Männer-Domäne durchgesetzt. Aber wie? Widmann-Maunz lieferte Ansätze: Wenn es Frauen schafften, sich ein Mandant in sicheren Wahlkreisen zu erobern, sei ein erster Schritt getan. Strategische Vorbereitung wie bei Männle, die ihre Referentin Eiling-Hütig bei öffentlichen Auftritten präsentiert und damit als Nachfolgerin aufgebaut habe, sei ein weiterer Schachzug. Punkt drei sei die Quote: Bei der Europawahl habe dieser Aspekt dazu geführt, dass Frauen Themen aufs Tapet gebracht hätten, die ihren Kollegen nicht mal im Traum eingefallen wären. Das Stichwort Quote reizte Männle zum Widerspruch. In Bayern sei die Quote bei Wahllisten ein zahnloser Tiger: „Bei uns zählt das Direktmandat.“ Wenn die meisten dieser Mandate der CSU zufielen, komme von deren Liste kaum jemand mehr zum Zuge. Einen Nachholbedarf gebe es bei der innerparteilichen Quote: „Es geht um die thematischen Inhalte, die Frauen zur Sprache bringen.“

Damit hatte sie den Finger in die Wunde gelegt. Bei der Besetzung von Führungspositionen dürfe nicht die Quote entscheidend sein, sondern die Qualifikation, so Widmann-Mauz: „Wir Frauen dürfen unsere Fähigkeiten nicht unter den Scheffel stellen.“ Der Zweifel an ihrem Können sei das eigentliche Problem der Frauen, sagte Eiling-Hütig. Männles Schlussfolgerung: „Frauen wollen gefragt werden, ob sie Verantwortung übernehmen wollen. Wir müssen auf sie zugehen.“