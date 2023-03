Sind Kommunen beim Mobilfunk machtlos? „Einflussmöglichkeiten nicht bekannt“

Ein geplanter Vodafone-Mast erhitzt die Gemüter im Tutzinger Ortsteil Monatshausen. Ein Vertreter von „Diagnose Funk“ widersprach nun der Behauptung, Kommunen seien bei dem Thema weitgehend machtlos.

Monatshausen – Ein vom Vodafone-Konzern beim Tutzinger Ortsteil Monathausen geplanter Mobilfunkmast ist in diesem Dorf nach wie vor das beherrschende Thema. Etwa 30 Interessierte kamen am Montag zu einer Informationsversammlung hierzu ins kleine Feuerwehrhaus. Mit großer Aufmerksamkeit folgten sie Ausführungen von Dr. Hans Schmidt. Der Chemieingenieur, der Stadtrat und Umweltrefent in Wolfratshausen ist, hat die Umwelt- und Verbraucher-Organisation „Diagnose Funk“ mit gegründet, die sich für den Schutz vor elektromagnetischen Feldern einsetzt.

Er selbst sei seit 1998 elektrosensibel, erzählte Schmidt. Die – länderspezifischen – Grenzwerte seien viel zu hoch und nicht mehr auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand, kritisierte er. In Deutschland seien sie mit bis zu zehn Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter „extrem“ höher als die von der Europäischen Akademie für Umweltmedizin empfohlenen Werte, nämlich 100: „Da liegen Welten dazwischen.“ In Studien würden erhebliche gesundheitsschädigende Folgen nachgewiesen, so für die Entwicklung von Krebszellen. „Die Mär, dass man es an der Krebsstatistik noch nicht sieht, stimmt einfach nicht“, sagte Schmidt unter Hinweis auf Statistiken aus mehreren Ländern.

Mobilfunk-Befürworter traten bei der Versammlung nicht auf. Darüber äußerte sich Schmidt enttäuscht. Bei „Diagnose Funk“ lege man Wert auf Pro- und Contra-Diskussionen. Auch Erwin Glass, der die Veranstaltung moderierte, bestätigte erfolglose Versuche, passende Gesprächspartner zu finden, auch durch Tutzings Bürgermeisterin Marlene Greinwald. Sie habe in einer Sitzung aber auch gesagt, für „Schaukämpfe“ sei sie nicht zuständig. „Das hat uns wehgetan“, sagte Glass, „dass ein Austausch als Schaukampf diskriminiert wird.“

Mobilfunk: Plädoyer dafür, die Ängste der Bürger ernstzunehmen

Eigens dazugekommen waren nach Monatshausen der Tutzinger Rathaus-Geschäftsleiter Marcus Grätz, vier Mitglieder des Gemeinderats – Caroline Krug (ÖDP), Stefan Feldhütter, Claus Piesch (beide Freie Wähler) und Georg Schuster (FDP) – und andere lokalpolitisch Aktive wie der ÖDP-Vorsitzende Willi Neuner. Schmidt nutzte die Gelegenheit zu einem Appell an die kommunalen Verantwortlichen: „Wenn Sie die Ängste der Bevölkerung aufnehmen wollen, sollten Sie was tun.“ Es sei ein klarer Auftrag an die Kommunen, die gesamte Strahlenbelastung zu senken. Vielfach erweckten sie zwar den Eindruck, sie könnten nichts machen, doch sie hätten dazu nicht nur baurechtlich, sondern auch imissionsschutzrechtlich Möglichkeiten. Das sei vielen nicht bekannt. Dabei verwies er auf Paragraf 7a der 26. Bundesimmissionsschutzverordnung. Schmidt empfahl der Gemeinde Tutzing, ein so genanntes Mobilfunk-Leitkonzept erstellen zu lassen und darin einige Standorte mit minimaler Strahlenbelastung vorzuschlagen. Dafür empfehle „Diagnose Funk“ zwei oder drei Institute. Ein solches Konzept koste 5000 bis 10 000 Euro. Die Gemeinde Münsing habe damit Erfolg gehabt.

Einige Gemeinderatsmitglieder wirkten bei diesen Worten irritiert. Den Bauantrag des Vodafone-Konzerns habe man ja abgelehnt, sagte Schuster. Feldhütter wandte sich gegen den Eindruck, die Gemeinde habe „gepennt“. Er kommentierte: „Das finde ich ziemlich schräg, das ist unzutreffend und unfair.“ Eine Besucherin aus Pöcking widersprach, sie habe keinen solchen Eindruck gehabt. Auch Caroline Krug, Tutzinger ÖDP-Gemeinderätin, sah in den Ausführungen keine Schuldzuweisung an die Gemeinde, wie sie auf Nachfrage sagte.

Ein von der Gemeinde vorgeschlagener, etwas weiter vom Dorf entfernter Alternativstandort für die Vodafone-Mobilfunkanlage ist einigen Einheimischen allerdings immer noch zu nah am Wohngebiet, wie eine Besucherin sagte. Später gab es noch weitere Diskussionen mit etlichen Ratschlägen zum Umgang mit Mobilfunk. Dabei spannte sich der Bogen von der Empfehlung, am Handy die Rufumleitung aufs Festnetz einzugeben und das Mobilgerät abzuschalten, bis zum Tipp von Schmidt: „Wir haben unser ganzes Haus verkabelt, das geht genauso.“

