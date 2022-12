Sitzungseinladung gefälscht: Bürgermeisterin erstattet Anzeige

Vor der Planung eines neuen „Strahlen-Masts“ warnt derjenige, der die Einladung der Gemeinde zur Ausschusssitzung abgeändert und in Briefkästen geworfen hat. (Zur Gesamtansicht oben recht klicken) © Gemeinde, AJ, Privat

Ein vom Vodafone-Konzern bei Monatshausen geplanter Mobilfunkmast sorgt für erregte Debatten. Der neue Höhepunkt: Die manipulierte Einladung zu einer Sitzung zum Thema veranlasste Bürgermeisterin Marlene Greinwald zu einer Strafanzeige.

Monatshausen – „Das ist Betrug“, rief Tutzings Bürgermeisterin Marlene Greinwald. Im Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschuss berichtete sie am Dienstag von einer Fälschung: Die Sitzungseinladung habe jemand aus dem Internet heruntergeladen, verändert und in Monatshausen und Diemendorf verteilt – per Flyer und Aushang an Anschlagtafeln sowie über die sozialen Medien. „Dringliche Einladung zur Teilnahme“ stand da, es gehe um die Planung eines neuen „Strahlen-Masts“. Das alles mit Tutzinger Wappen und Greinwalds Unterschrift – als handle sich um eine Einladung der Gemeinde. Die Bürgermeisterin erstattete Strafanzeige wegen Urkundenfälschung.

Von den mehr als 20 Besuchern gab sich bei der Sitzung niemand als Verantwortlicher zu erkennen. Immer wieder versuchten Anwesende, etwas in die Diskussion einzubringen. „Hier dürfen Sie nichts sagen“, hielt ihnen die Bürgermeisterin entgegen. Eine Frau fragte: „Wo ist da die Demokratie?“

Zuvor hatten Verantwortliche der Gemeinde mit einem Mitarbeiter der Vodafone-Firma Vantage Towers telefoniert. Ihre Frage: Wenn die Gemeinde ihren Weg zum betreffenden Grundstück nicht zur Verfügung stelle? Das sei nicht von Belang, habe der Mann erwidert. Wenn die Nachbarn eine Benutzung ihrer Flächen nicht duldeten? Dann werde man im Notfall mit dem Hubschrauber kommen. Worin der angeblich dringende Bedarf besteht? Die Betreiber müssten die „weißen Flecken“ schließen.

Der bestehende Mobilfunkmast bei Monatshausen ist laut Betreiber zu weit entfernt. © Andrea Jaksch

„Es wird nicht der einzige Mast sein, der kommt“, sagte Bürgermeisterin Greinwald. Caroline Krug (ÖDP) und Flora Weichmann (Grüne) warnten vor einer „Spargellandschaft“ und einem „Mastenwald“. Je höher die Masten seien, umso besser für die Anwohner, so zitierte Greinwald den Vantage-Mitarbeiter. Niemand werde gefährdet. Krug verwies auf einen mehrheitlichen Gemeinderatsbeschluss von 2020, nach dem die Versorgung mit Mobilfunk erst realisiert werden soll, wenn die Unschädlichkeit nachgewiesen ist. Sie könne nicht verstehen, weshalb der Betreiber nicht einen vorhandenen Mast zwischen Monatshausen und Kerschlach nahe der B2 nutze. Aber der ist angeblich zu weit entfernt, und bei einem anderen Standort in Diemendorf soll es Probleme mit der Bahn geben, auf deren Grund er steht.

Unter den Einheimischen in Tutzing gebe es niemanden, der den Mobilfunk generell verweigere, bekräftigte Krug: „Aber man sollte gemeinsam nach einer Lösung suchen, mit der unsere schöne Landschaft nicht verschandelt wird.“ Sie regte die Gründung eines Arbeitskreises an, unter Beteiligung vieler Einheimischer, damit nicht nur „die Profitgier der Mobilfunk-Betreiber“ den Ausschlag gebe. Greinwald versprach eine verantwortungsbewusste Prüfung mit Fachleuten. Sie sagte aber auch: „Wir werden die Gemeinde nicht in einen jahrelangen Prozess ziehen.“

Lorenz Goslich