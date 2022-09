„So wird da niemals jemand bauen“

Andechser Hof in Tutzing

Von Stefan Reich schließen

Der Tutzinger Bauausschuss hat einen Bebauungsplan für den leerstehenden Andechser Hof verabschiedet. Die Eigentümer des Grundstücks sind mit den Festsetzungen aber unzufrieden. Es drohen weitere Jahre des Stillstands.

Tutzing – Auch nach zehn Jahren Leerstand wird in den „Andechser Hof“ so schnell wohl kein Leben einziehen. Zwar verabschiedete der Tutzinger Bau- und Ortsentwicklungsausschuss am Dienstag nach mehrjährigem Verfahren einstimmig einen Bebauungsplan für das Grundstück. Doch die festgesetzten Vorschriften gehen an den Zielen der Eigentümer vorbei.

„So wie jetzt beschlossen, wird da niemals jemand bauen“, sagt Georg Schuster. Der Tutzinger FDP-Gemeinderat und seine Frau hatten den Gasthof, der früher dem Kloster Andechs gehörte, vor ein paar Jahren gekauft. Sie wollen abreißen und neu bauen, wieder mit Gastronomie samt Biergarten. Der Nebenflügel des Gaststättengebäudes soll dabei von der Hauptstraße weg nach hinten rücken, der Biergarten an die Straße. So weit decken sich ihre Interessen mit denen der Gemeinde. Nicht aber bei Details wie der Höhe der Baukörper, auch der beiden geplanten Wohngebäude hinter der Gaststätte.

Georg Schuster beklagt, dass geringere Gebäudehöhen erlaubt seien als in der Umgebung. Weniger Baurecht bedeutet aber weniger Einnahmen. Zeitdruck habe er zwar nicht, der Kaufpreis sei voll bezahlt, sagt er. Doch je länger man sich nicht einigt, umso größer wird der Renditedruck, wenn denn irgendwann investiert wird, lässt Schuster durchblicken.

Selbst will er in Abriss und Neubau nicht investieren, zumindest nicht allein. Partner hatte er schon 2019 an der Hand. „Wir wollten damals loslegen. Auch eine Brauerei für die Gastronomie und potenzielle Mieter für die anderen Räumlichkeiten hatten wir. Seitdem sind aber die Baupreise und die Zinsen enorm gestiegen“, sagt er. „Wir wären dadurch jetzt schon bei vier Millionen Euro Mehrkosten.“

Schuster gehört dem Bauausschuss nicht an. Die Debatte am Dienstag hatte er als Zuschauer verfolgt und zur Kenntnis genommen, dass mehrere Ratsmitglieder den beschlossenen Bebauungsplan nicht als in Stein gemeißelt sehen. Er sei „nur eine Diskussionsgrundlage“, sagte Dr. Joachim Weber-Guskar (FDP). Dr. Thomas von Mitschke-Collande (CSU) nannte ihn „ein Angebot“. Der Eigentümer sieht aber weiter die Gemeinde am Zug. Die müsse sagen, was sie wolle. Er werde erst einmal überlegen und mit Investoren reden. Zur Not lasse er das Grundstück weiterhin brach liegen.