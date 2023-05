Fläche für großen Bürgersolarpark gefunden

Von: Stefan Reich

Hier könnte Strom für Tutzing entstehen: An der Abzweigung nach Kerschlach an der B2 plant die Initiative „Tutzing Klimaneutral 2035“ ein Solarkraftwerk. Foto: AJ © AJ

Die Initiative „Tutzing Klimaneutral 2035“ kann kurz vor ihrem ersten Geburtstag einen Meilenstein präsentieren. Sie hat offenbar Flächen für einen bis zu 20 Hektar großen Bürgersolarpark gefunden. Die Gemeinde will das nötige Baurecht schaffen.

Tutzing – Vor ziemlich genau einem Jahr saß Marco Lorenz im Sitzungssaal des Tutzinger Rathauses. Anlass war die Gründung der Initiative „Tutzing Klimaneutral 2035“, die der Ingenieur und seine Mitstreiter am 12. Mai 2022 besiegelten. Ihr Ziel erklärt der Name: Null Treibhausgasemissionen, die vom Gemeindegebiet ausgehen. Am Dienstag saß Lorenz nun wieder am Tutzinger Ratstisch und präsentierte den Gemeinderäten einen möglichen Meilenstein auf diesem Weg: ein Bürgersolarkraftwerk mit einer Fläche von bis zu 20 Hektar, das im Idealfall schon in zwei Jahren gut zwei Drittel des heutigen Tutzinger Strombedarfs decken könne. Der liege derzeit bei 28 Gigawattstunden im Jahr. Das neue Solarprojekt könne bis zu 20 Gigawattstunden im Jahr produzieren, etwa die vierfache Menge aller 280 in Tutzing bereits vorhandenen Solaranlagen.

Die Idee ist nicht neu. Lorenz hatte sie schon mehrfach dargelegt, unter anderem im Februar in den „Tutzinger Nachrichten“, der offiziellen Publikation der Gemeinde. Auf ihrer Internetseite hat die Gemeinde dann im März bekannt gemacht, dass sie Flächen ab fünf Hektar Größe suche für ein Bürgersolarkraftwerk, das zusammen mit der Energiegenossenschaft Fünfseenland entstehen solle. Darauf gab es keinerlei Rückmeldungen. Jetzt konnte Lorenz verkünden: „Wir haben Flächen gefunden.“

Die Grundstücke liegen beidseits der Olympiastraße, im Bereich des Abzweigs zum Gut Kerschlach und gehören der Familie von L’Estocq. Franz von L’Estocq, Chef der von L’Estocq’schen Guts- und Forstverwaltung mit Sitz im Gut Neuseeheim, bestätigte am Mittwoch auf Anfrage des Starnberger Merkur, dass es gute erste Gespräche mit Lorenz über eine Verpachtung gegeben habe. Was überzeugt habe, sei die Grundidee, dass es mit Beteiligung der Bürger vor Ort umgesetzt werden solle, sagte L’Estocq. Und: „Solaranlagen sind vielleicht nicht ganz so schön wie eine Wiese, aber wir müssen alle mitarbeiten, wenn Klimaschutz und Energiewende gelingen sollen.“

Der Plan von Lorenz und seinen Mitstreitern von „Tutzing Klimaneutral 2035“ sieht vor, eine eigene Projektgesellschaft für einen Fotovoltaikpark Tutzing zu gründen, als Filiale der Energiegenossenschaft Fünfseenland, an der sich Investoren „möglichst aus Tutzing“ beteiligen können. Investoren sollen im Wesentlichen Bürger sein, die dann auch von den Erträgen profitieren.

Im Tutzinger Gemeinderat stieß das Vorhaben auf Wohlwollen. Thomas Parstorfer (CSU) sagte: „Wir wollten so ein Modell schon vor 15 Jahren, da war das Interesse eher gering. Wenn jetzt alle mitmachen, ist es genau das, was wir brauchen.“ Bernd Pfitzner (Grüne) erinnerte daran, dass es in Tutzing schon vier ältere, deutlich kleinere Bürgersolaranlagen der Energiegenossenschaft Starnberg gebe, unter anderem auf dem Dach des Rathauses. „Heute ist der Wunsch nach regenerativ erzeugtem Strom aber noch deutlich größer“, sagte er.

Ein breites Interesse an dem Projekt dürfte auch Grundvoraussetzung für das Gelingen sein. Das Investitionsvolumen für die angedachte Größenordnung liege bei etwa 20 Millionen Euro, legte Lorenz dar. Die genaue Höhe sei auch abhängig davon, wo ein möglicher Einspeisepunkt ins Stromnetz liegen könnte. Davon hängt ab, wie viele Meter Leitung gebaut werden müssen. „Wir gehen davon aus, dass wir die Investitionssumme im Wesentlichen in Tutzing selbst zusammenbekommen können“, sagte Lorenz am Mittwoch auch Nachfrage.

Die Bayernwerk AG, Betreiberin des Netzes, muss zunächst die mögliche Größenordnung einer Einspeisung an dieser Stelle prüfen und erlauben. „Das macht sie aber nur verbindlich, wenn es zumindest einen Aufstellungsbeschluss für den rechtlich notwendigen Bebauungsplan gibt“, erklärte Lorenz den Gemeinderäten. Die entschieden einstimmig, dass die Verwaltung diesen Aufstellungsbeschluss bis zur nächsten Ratssitzung im Juni vorbereiten soll.

Für manche Teile des Vorhabens, etwa eine direkte Verbrauchsabrechnung mit den Teilhabern der Gesellschaft, fehlen heute noch die gesetzlichen Voraussetzungen. Diese Option kann laut Lorenz aber auch nachträglich geschaffen werden.

Insgesamt gebe es genug Anlass für ein „rauschendes Fest“ zum ersten Geburtstag, den „Tutzing Klimaneutral 2035“ am 13. Mai mit den Tutzinger Bürgern zelebrieren will (ab 19 Uhr, Grubenweg 4b). Man habe noch innerhalb des „ersten Lebensjahrs unser erstes von den richtig großen Projekten auf den Weg gebracht“, schreibt Lorenz in einem Newsletter an die Mitglieder. Ein Nahwärmenetz und der Eigenvertrieb von Strom und Wärme vor Ort sind weitere Ziele, um die sich derzeit etwa 45 aktive Mitglieder bemühen.