Seeshaupter Holz erwärmt die Tutzinger

Mehr als 1000 Besucher bestaunten das Wintersonnwendfeuer der Feuerwehr Tutzing. © lorenz goslich

Ein ehemaliger Seeshaupter Bauernhof hat am Samstag in Tutzing gute Dienste geleistet: Aus dem Material des abgebrochenen Gebäudes, das sich in der Nähe des Seeshaupter Bahnhofs befand, schichteten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Tutzing einen Holzstoß beachtlicher Größe für das Wintersonnwendfeuer auf. Eine mit ihm verbundene Feier im Kustermannpark wurde zu einem stimmungsvollen Fest aller Generationen in romantischer Atmosphäre.

Tutzing - Etwa 80 Mitglieder der Feuerwehr wechselten sich in Schichten ab. Sie holten das Holz aus Seeshaupt, bauten am Samstag sechs Stunden lang den Holzstoß auf, gestalteten rundherum mit Verkaufsständen, Musik und Beleuchtung ein malerisches Umfeld und kümmerten sich am Abend um das Feuer. Das wollte zunächst zwar nicht recht entflammen, wohl weil die Stämme im Schnee gelegen hatten, doch später entbrannte es in wahrer Pracht zum wahrscheinlich größten Wintersonnwendfeuer am Starnberger See.

Viele der mehr als 1000 Menschen fühlten sich in der sich ausbreitenden Wärme sichtlich wohl, und immer wieder hörte man Anerkennung über die perfekte Organisation der Veranstaltung, die nach zweijähriger Corona-Pause auch als Kommunikationstreffpunkt allgemein geschätzt wurde. So mussten sich die Menschen trotz langer Warteschlangen an den Ständen nicht allzu lang gedulden, weil die Speisen- und Getränkeausgabe wie am Schnürchen klappte. Sogar die sonst nachts dunklen Parkwege waren beleuchtet, sodass alle sicher zur Feier und wieder zurück fanden. Eine Feuerwache achtete noch bis in die Nacht hinein exakt darauf, dass auch die letzten Funken erloschen waren.

Lorenz Goslich