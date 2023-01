Nach Defekt in Waggon-Schaltkasten: Schmorgeruch im Zug, 100 Fahrgäste evakuiert

Von: Tobias Gmach

Teilen

Zu einem Regionalzug rückten Feuerwehrleute und Polizisten am Freitagvormittag zum Bahnhof nach Tutzing aus. In einem Wagen hatte es einen technischen Defekt gegeben. © Andrea Jaksch

Wegen eines Feuerwehreinsatzes wurde der Tutzinger Bahnhof am Freitagvormittag zwischenzeitlich gesperrt. Es rauchte in einem stehenden Regionalzug, der Richtung Mittenwald fahren sollte. Rund 100 Fahrgäste mussten evakuiert werden.

Tutzing – Ein Großaufgebot aus Feuerwehrleuten aus dem Landkreis rückte am Freitag zum Tutzinger Bahnhof aus. Dort wurden gegen 11 Uhr rund 100 Fahrgäste aus einem Regionalzug evakuiert, der, aus München kommend, weiter nach Mittenwald fahren sollte. Zur Ursache erklärte Wolfgang Hauner, Sprecher der Bundespolizei, auf Merkur-Nachfrage: „In einem Schaltkasten im dritten Zugwagen waren Schmorgeruch und leichter Rauch wahrnehmbar.“ In den Kasten hineingeschaut hatte Christoph Knobloch, Kommandant der Tutzinger Feuerwehr, und „Rußspuren“ gesehen. Die Feuerwehren schauten sowohl von innen als auch – mittels einer Leiter – von außen in den Zug-Stromkasten. Die Bahn sprach am Freitag offiziell nur von einer „technischen Störung“, Details sollten weitere Untersuchungen bringen.



Der Bahnhof musste für rund 80 Minuten gesperrt werden. Als die Feuerwehr eintraf, hatten bereits alle Fahrgäste den Zug am Bahnsteig verlassen. Der Verkehr der S-Bahn-Linie 6 zwischen Starnberg und Tutzing sowie auf der Regionalstrecke zwischen Weilheim und München sowie Tutzing und Sees-haupt war unterbrochen. Zwischen Starnberg und Tutzing fuhren alternativ Großraumtaxis. Ab 12.30 Uhr fuhren die Züge wieder regulär nach Fahrplan, allerdings teilte die Bahn mit, dass mit Verzögerungen bis zu 45 Minuten zu rechnen sei. Die Züge aus Richtung Garmisch-Partenkirchen wendeten zwischenzeitlich schon in Weilheim, jene aus Richtung Kochel in Seeshaupt. Im Einsatz waren Kräfte der Bundes- und Landespolizei sowie der Feuerwehren Tutzing, Feldafing, Traubing und Pöcking. Andere alarmierte Wehren wurden nicht benötigt.