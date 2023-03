Starnberger See statt Schwarzes Meer

Von: Sandra Sedlmaier

Das neue Leben am Starnberger See: Nadiia und Vova Raikov im Stüberl des Deutschen Touring Yacht Clubs in Tutzing. © Photographer: Andrea Jaksch

Der Deutsche Touring Yacht Club Tutzing (DTYC) hat einen neuen Pächter für sein Vereinslokal. Nadiia Raikova und Volodymyr Raikov, genannt Vova, übernehmen das Restaurant zum 1. April. Für den DTY endet eine lange Suche, das ukrainische Ehepaar Raikov findet eine Zuflucht vor dem Krieg.

Tutzing – Der Starnberger See ist ganz anders als das Schwarze Meer. „Klein, ganz klein“, sagt Nadiia Raikova (35) über das Gewässer, das vor ihrem neuen Arbeitsplatz liegt. Sie ist mehr Wasser gewöhnt, und Meerwasser. Bis vor gut einem Jahr lebte sie mit ihrem Mann (35) und den zwei Kindern in Odessa, Volodymyr Raikov, genannt Vova, betrieb dort zwei elegante Lokale. Dann kam der Krieg und die Flucht vor den russischen Raketen. Nun könnten Vova Raikov und seine Frau Nadiia in Tutzing eine neue Heimat auf Zeit finden. Sie haben für zwei Jahre das Lokal im Deutschen Touring Yacht Club (DTYC) gepachtet. Dabei sind auch die rund 700 Vereinsmitglieder gefordert.

Nadiia Raikova strahlt eine bewundernswerte Fröhlichkeit aus. Sie wirkt, als ob sie sich mit ganzem Herzen in ihre neue Aufgabe als Wirtin im DTYC werfen will. Bei der Vorstellung des neuen Pächterpaares im neu gestalteten Stüberl tragen sie und ihr Mann die Kochjacken mit DTYC-Logo, die der Verein spendiert hat. „Alles wird gut, ich bin zu 1000 Prozent sicher“, versichert sie und lächelt dabei.

Sie ist seit einem Jahr in Deutschland. Seit einem Dreivierteljahr lernt sie Deutsch, sie kann sich gut verständigen. Am 15. März vergangenen Jahres kam sie mit ihren Kindern Vova junior (9) und Viktoria (2) und ihrer Mutter in München an. Die Flucht war furchtbar, Nadiia Raikova kommen die Tränen bei der Erinnerung. „Wir sind mit dem Zug gefahren, zu zwölft in einem Waggon.“ Angesichts der Kämpfe und der vielen Flüchtenden hätten sie und ihre Mutter sich mit den Kindern zur Abreise aus Odessa entschieden. „Alle gingen weg“, erzählt sie. Die Zugfahrt dauerte zwei Tage, geschlafen wurde auf dem Boden. Zu essen hatte die Familie nichts. So führte der erste Weg in München mit Tochter Viktoria ins Krankenhaus, weil sie so geschwächt war. Nach einem knappen halben Jahr schaffte es Vova Raikov, zu seiner Familie zu stoßen. Nun leben die Raikovs in Weilheim. Der gelernte Koch fand umgehend eine Arbeit im „Allgäuer Hof“.

„Ich habe gesehen, wie er 100 Essen am Tag gemacht hat, mit nur einer Spülerin und einer Servicekraft“, berichtet der zweite Vorsitzende des DTYC, Thomas Giebelhausen. Am Silvesterabend saßen Yachtclub-Mitglieder mit Ehrenamtlichen aus dem Tutzinger Helferkreis zusammen, die die Raikovs unterstützten. Bald sei die Rede auf den fehlenden Wirt im Seglerstüberl gekommen – so sei man auf die Raikovs gekommen.

Das Ehepaar freut sich über seinen neuen Job. Im Club gibt es auch eine 70-Quadratmeter-Wohnung, in die die Familie einziehen kann. Sie wird allerdings erst im August kommen. Vorher soll Vova junior die vierte Klasse in Weilheim beenden. Viktoria hat einen Kindergartenplatz in Aussicht ab Herbst.

Die Vereinsmitglieder haben die neuen Pächter am Donnerstagabend kennengelernt. Schon im Vorfeld der Versammlung hatte der Vorstand die Mitglieder um Unterstützung gebeten. „Wir möchten von jedem Mitglied einen Vorschuss auf den zu erwartenden Konsum in unserer Gastronomie“, erklärt Giebelhausen. „150 Euro pro Mitglied, Partner nur 50 und von Jugendlichen wollen wir gar nichts.“ Mit diesem Grundstock von rund 20 000 Euro könnten die Raikovs loslegen, Anfangsinvestitionen tätigen und Waren einkaufen. Die Kücheneinrichtung an sich ist in Ordnung, dort hat der Club nach und nach investiert.

Für den DTYC sind die Raikovs ebenso ein Glücksfall wie umgekehrt. „Wir haben lange gesucht“, erzählt Giebelhausen. Die Lage in der Gastronomie sei schwierig. Um den Wirten mehr Umsatz zu bescheren, plant der Vorstand, das Lokal zumindest unter der Woche für die Öffentlichkeit zu öffnen. Bisher ist es nur für Vereinsmitglieder zugänglich. „Unter der Woche, vielleicht sogar bei Regen, ist hier sehr wenig los“, sagt Giebelhausen.

Beim Vereinsabend am Donnerstagabend hat Raikov auch gezeigt, was er in der Küche drauf hat. Es gab ein Lachstatar und einen Caesar’s Salad mit Pute, „aber so, dass die Pute nach was schmeckt“, wie Giebelhausen sagt. Danach Filet Mignon und spezielle Käseküchlein zum Nachtisch von Nadiias Mutter. „Sie macht sie aus Hüttenkäse und Vanille, dann werden sie frittiert, sodass sie außen ganz knusprig sind“, beschreibt der Vizevorsitzende. Im Lokal wollen die Raikovs europäische Küche anbieten. Auf hohem Niveau – schließlich haben sie in Odessa zwei angesagte Lokale, das damalige „Travelers“ und das „Terrace Sea View“ direkt am Schwarzen Meer geführt. Vermutlich werden sie in Tutzing schnell Fuß fassen. Zwei Jahre haben sie in Ägypten am Roten Meer ein Lokal betrieben und ein halbes Jahr lang in der Normandie in Frankreich in der Gastronomie gearbeitet. Da wird es am Starnberger See auch klappen. Für die Raikovs ist wichtig, dass sie eine Arbeit haben. „Wir können nicht still sitzen“, sagt die 35-Jährige. Und dass sie zusammen sind. Seit 19 Jahren sind sie ein Paar, seit 17 verheiratet.