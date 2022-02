Strafanzeigen nach Schuss auf Gänsegeier

Von: Michael Stürzer

Majestätischer Greifvogel: Gänsegeier sind in Bayern sehr selten zu sehen, haben eine Flügelspannweite von bis zu 2,80 Meter und werden mehr als zehn Kilo schwer. © Frank Derer/LBV-Bildarchiv,

Der Mitte Januar an der B 2 unweit von Traubing gefundene Gänsegeier ist an den Folgen einer Bleivergiftung verendet. Das ergaben Untersuchungen im Auftrag des Landesbundes für Vogelschutz (LBV). Er will Strafanzeige erstatten – und die Jäger auch.

Tutzing – Fünf Millimeter und damit etwas größer als ein Stecknadelkopf, 0,77 Gramm schwer – das sind die Daten des Geschosses, das Experten des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in dem verendeten Gänsegeier entdeckt haben, der am 18. Januar wenige hundert Meter neben der B 2 südlich von Traubing in Richtung Kerschlach gefunden worden war. Die Diagnose ist eindeutig: Der streng geschützte und in Bayern nicht heimische Vogel war durch das Blei des Geschosses so stark vergiftet, dass er nicht mehr auf Futtersuche gehen konnte und letztlich verhungerte.

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) kündigte am Freitag eine Strafanzeige an, der Landesjagdverband und die Starnberger Jäger bereiten ebenfalls eine Anzeige vor. „Das ist eine bodenlose Sauerei“, sagt Kreisjägerschaftschef Hartwig Görtler. Auf einen so geschützten Vogel dürfe man nicht schießen, egal, mit was. Görtler hegt aber Zweifel, dass der Gänsegeier im Landkreis beschossen wurde.

Auf einem Röntgenbild ist die Kugel (Pfeil) erkennbar, die den Mitte Januar gefundenen Gänsegeier vergiftet hat. Wer wann auf das Tier geschossen hat, ist unbekannt. © LMU

„Balu“, der Hund von Jäger Rainer Bartsch aus Obertraubing, hatte den verendeten Gänsegeier im Revier bei Kerschlach gefunden – und der Jäger meldete das sofort dem Landratsamt. Der LBV und die Gregor-Louisoder-Umweltstiftung (GLUS) ließen den Vogel im LGL untersuchen, denn es gab einen Verdacht – dass der Geier an einer Bleivergiftung durch Aas, das mit bleihaltiger Munition geschossen wurde, oder an Insektiziden verendet sein könnte. Bleivergiftung stimmte, Aas nicht, und Insektizide wurden nicht gefunden.

„Die uns vorliegenden Befunde sprechen klar für eine chronische Bleivergiftung, da der Geier längere Zeit einem im Gewebe steckenden bleihaltigem Geschoss ausgesetzt war und dadurch eine kontinuierliche Abgabe von Blei ins Blut stattfand“, erklärte der LBV-Landesfachbeauftragte für Naturschutz, Dr. Andreas von Lindeiner, am Freitag per Pressemitteilung. „Der bei uns seltene Gänsegeier ist in der Folge dieser Vergiftung offenbar nicht mehr in der Lage gewesen, sich auf Nahrungssuche zu begeben und schließlich an Auszehrung verendet.“ Folge: LBV und GLUS werden Strafanzeige erstatten, weil die Tötung eines geschützten Greifvogels eine Straftat ist.

Der LBV fordert seit Langem, dass Jäger auf bleihaltige Munition verzichten sollen. Denn: Nimmt ein Tier zwei bis zehn Milligramm Blei je Kilogramm Körpergewicht auf, handele es sich um eine Bleivergiftung. Im Gänsegeier – mehr als einen Meter groß und etwa zehn Kilogramm schwer – waren es 22 Milligramm je Kilo. Normalerweise nehmen Greifvögel das Blei über Aas auf, das mit solcher Munition geschossen wurde.

Wann, wo und von wem auf den Gänsegeier geschossen worden ist, weiß der LBV nicht. Es gebe Sichtungen im November 2021 unweit des späteren Fundortes, ein Anwohner des Kerschlacher Forstes habe einen Geier regelmäßig gesehen, es gibt Fotos und Videos.

Der in der Nähe von Traubing verendete Vogel. © LBV

Neben dem LBV will auch der Bayerische Jagdverband (BJV) in Zusammenarbeit mit der Kreisjägerschaft Starnberg Strafanzeige erstatten, sagte deren Vorsitzender Hartwig Görtler am Freitag dem Starnberger Merkur nach einem Gespräch mit BJV-Präsident Ernst Weidenbusch. Die Jäger verurteilten aufs Allerschärfste, dass auf einen geschützten Vogel geschossen wurde. Wie der LBV setzen sie Hoffnungen in kriminaltechnische Untersuchungen des Projektils; die wird in Auftrag gegeben, vermutlich im Landeskriminalamt, sobald die Strafanzeigen bei der Polizei eingegangen sind. Bis Freitag lag aber noch keine vor, sagte Kai Motschmann von der Starnberger Inspektion.

Görtler betont, dass der Schuss „nicht zwingend in Starnberg“ abgegeben worden sein muss. Denn: „Die Größe der Kugel macht mich stutzig.“ Fünf Millimeter sei sehr ungewöhnlich. Bei Schrot seien die Kugeln 1,5 bis etwas mehr als drei Millimeter groß, Kleinkaliber messe sechs Millimeter – hierzulande. Das müsse in anderen Ländern nicht so sein. Eventuell lasse sich bei der Untersuchung des Projektils die Waffe feststellen. Görtler: „Wir wollen wissen, was passiert ist, und bieten jede Hilfe an.“

Sichtungen von Gänsegeiern sind im Landkreis Starnberg bisher nicht bekannt gewesen. Die Vögel leben beispielsweise in Norditalien; dass einzelne Tiere über die Alpen fliegen, kam aber schon vor. Gänsegeier können an einem Tag weite Strecken zurücklegen, wie die Daten besenderter Tiere aus Italien zeigen. Der bei Traubing gefundene Geier hatte weder Ring noch Sender, weswegen unklar ist, woher er kam, wie lange er in der Region war und ob er allein unterwegs war.