Stressfrei fit für den Kindergarten: Eltern starten Gegenangebot zu Krippen

Keine Frage: Kinder müssen sich von ihren Eltern abnabeln. Aber wann und wie schnell? Da gehen die Ansichten auseinander. In Tutzing versuchen die „Kleinen Strolche“, den Übergang behutsam zu gestalten.

Tutzing – Der aus einer Elterninitiative hervorgegangene Verein organisiert an zwei Vormittagen wöchentlich eine Spielgruppe. Sie soll derzeit acht Kindern ab zwei Jahren den Weg zum Kindergarten erleichtern.

Vorsitzende ist Irina Przybylski, zweite Vorsitzende Daniela Petkova und Kassenwartin Petra Rott. Eine der Besonderheiten: Neben Gruppenleiterin Michaela Bloch sorgt immer ein Elternteil mit für die Betreuung. Meist wechseln sich Mütter ab. Sie können mitmachen, so lange sie wollen. Ein Gegenmodell zu vielen Krippen, in denen oft schon kleine Kinder lange bleiben, wenn beide Eltern berufstätig sind. „Bis 17 Uhr – das ist für Kinder eine wahnsinnige Anforderung“, sagt Bloch.

Michaela Schuster, eine der Mütter, ist überzeugt: „Bei den Strolchen bedeutet die Eingewöhnung nicht so viel Stress für die Kinder.“ Für September sucht der Verein jemanden für die Betreuung. Das kann auch eine Mutter oder ein Vater sein. Erziehungsausbildung kann, muss aber nicht sein. Gruppenleiterin Bloch ist Erzieherin, sie hat zuvor in Herrsching die Johanniter-Kinderkrippe geleitet. Für Kinder seien gerade die ersten drei Jahre wichtig, in denen die Bindung an die Eltern stark sei, sagt sie.

Laut Bloch entscheiden sich etliche Mütter gegen eine Krippe oder auch gegen eine Rückkehr in den Beruf nach der Elternzeit. Dass solche Mütter mehr und mehr als Außenseiter gelten, weiß sie allerdings auch: „Sie haben das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen.“ Die Tutzinger Gruppe genießen die Eltern umso mehr. Da sind sie akzeptiert, und sie können sich ganz auf ihre Kinder einstellen. „Zu Hause nimmt man sich oft nicht so viel Zeit für sie“, sagt Evelyn Cybok. Staatliche Förderung erhält der Verein nicht. Zu einem jährlichen Grundbetrag von 40 Euro kommen 50 Euro monatlich – erschwinglich und steuerlich absetzbar. Weitere Infos: www.die-kleinen-strolche-tutzing.de.

Lorenz Goslich

