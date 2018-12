„Marielou“ demoliert Dach und Balkon

Sturm Marielou hat im Landkreis am Wochenende für eine Reihe von Feuerwehreinsätzen gesorgt, aber keine größeren Schäden angerichtet – mit Ausnahmen wie in Tutzing. Dort brach eine mächtige Baumkrone ab und stürzte auf das Kino-Gebäude.

Landkreis/Tutzing– Bis Sonntagnachmittag zählte Kreisbrandrat Peter Bauch ein Dutzend Einsätze wegen umgestürzter Bäume oder abgerissenen Ästen in Herrsching, Tutzing, Starnberg und Umgebung, Weßling, Gauting und Erling. Wegen Sturmschäden musste am Samstagabend die Straße durchs Mühltal gesperrt werden. Ein Weßling war ein Greifvogel ins Seenot geraten. Einen größeren Wasserrettungseinsatz gab es am Ammersee. Dort hatte sich am Samstagnachmittag ein Kite losgerissen und in einem Baum verfangen – ein Sportler war nicht zu sehen, was zum Alarm führte. Wasserwachten und Rettungsdienst waren im Großeinsatz, auch ein Hubschrauber kreiste über dem See. Am frühen Abend gab es einen zweiten, ähnlichen Einsatz.

Ganze Arbeit hat der Sturm gestern in Tutzing geleistet. Von einem Baum auf einem Grundstück neben dem Martelsgraben hat er gegen 6.30 Uhr die Krone abgerissen und sie auf das Haus auf der anderen Seite des Bachs geschleudert. Bei diesem Gebäude am Schluchtweg, in dem sich das Restaurant „Filmtaverne“ und das Kino „Kurtheater“ befinden, traf der Baum das Dach und einen Balkon, die schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden. Wie durch ein Wunder wurde dabei niemand verletzt, obwohl sich Menschen im Inneren befanden.

Als Kinobetreiber Michael Teubig am Vormittag um 10 Uhr zum Kurtheater kam, erschrak er nicht schlecht, als er die Feuerwehr vor dem Haus sah. Ein großer Baumstamm hatte sich tief ins Gebäude fast bis zum Dachboden hinein gebohrt. „Dem Kinosaal ist um Haaresbreite nichts passiert“, berichtete er später erleichtert – dies umso mehr, als für den Nachmittag eine besondere Vorstellung des neuen Tabaluga-Films mit vielen eigens eingeladenen Kindern und Stargast Peter Maffay angesetzt war.

Mehr als vier Stunden war die Feuerwehr Tutzing mit Absicherungsmaßnahmen beschäftigt. Neben dem Haus bot sich ein Bild der Verwüstung. Eigentümer Robert Harthauser hatte die Terrasse erst vor anderthalb Jahren instandgesetzt, wie er erzählte. Den Sachschaden schätzten die Beteiligten auf mindestens 50 000 Euro. Wie es mit der Bezahlung aussieht, werden wohl Sachverständige klären müssen. grä/ike/nz