Tausende feiern auf der Brahmspromenade

Teilen

Ein schöner Samstag am See: Beim Tutzinger Weinfest waren Tausende, auch Simone Schmidt (l.) aus der Oberpfalz und Patrizia Kraft-Hellfeuer aus Belgien. © Dagmar Rutt

Gemütlichkeit, aber auch pulsierende Partystimmung herrschte beim Tutzinger Weinfest. Erstmals zeichnete der Veranstaltungsverein für das Fest verantwortlich.

Tutzing – Wie viele das Tutzinger Weinfest am Samstag besucht haben? „Mehr als 1000“, witzelte Organisator Ludwig Horn. Während des Festes schwankten die Schätzungen eher zwischen 3000 und 5000. Viele kamen von auswärts, einer sogar aus Flensburg. Zeitweise kam man auf der Brahmspromenade kaum noch durch.

Viele genossen am Nachmittag die gemütliche bayerische Musik der „Würmsee Böhmischen“, bevor das eigens aufgebaute Zelt am Abend vor lauter Partystimmung brodelte. Da zog die Band „Deschawü“ alle Register alter und aktueller Mitreißer. Bürgermeisterin Marlene Greinwald lief sichtlich vergnügt durch die Reihen, auch der frühere Vizebürgermeister Hubert Hupfauf war mit Freude dabei. Für den von ihm vor Jahrzehnten gegründeten Jugend- und Freizeitclub JM hat Ludwig Horn das Weinfest seit 2017 organisiert. Neuerdings macht er dies, weiter mit enger Einbindung der JM, als Vorsitzender eines kürzlich gegründeten Veranstaltungsvereins Tutzing.

Viel Lob für die Organisatoren

Für die Organisation gab es viel Anerkennung. Etliche Profis aus Tutzing und Umgebung haben sich von der Begeisterung der jungen Organisatoren anstecken lassen und wirken engagiert mit: von Weinspezialistin Clarissa Hiddemann, der früheren Wirtin des Forsthauses Ilkahöhe, die heute beim Münchner Weinunternehmen Saffer tätig ist, über Peter Michler, den Chef von „Getränke City“ in Tutzing, die Seeshaupter Metzgerei Frey und den Fischer Rolf Bäck aus Unterzeismering bis zu der selbst noch jungen Seeshaupter Brauerei „Dorfbräu“. Etliche Könner hat das Organisationsteam in seinen Reihen, darunter einen Veranstaltungstechniker. 75 Helfer wirkten mit, verteilt auf Schichten. Und Horn weiß, wie man vorzugehen hat: „Bei allem, was man anfassen muss, muss man überlegen, ob eine Behörde dahintersteckt“, sagte er.

Am Sonntag waren 35 Helfer beim Aufräumen dabei – auch etliche Eltern beteiligter Jugendlicher. Einige haben sich schon dem neuen Veranstaltungsverein angeschlossen, weil sie den Gedanken der Gemeinschaft gut finden. Frisch angesäter Rasen, auf dem Biertische gestanden hatten, war niedergetreten, aber das sah Horn nicht so dramatisch: Da werde wohl eine Walze drüberfahren. (nz)