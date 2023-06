Tiefes Loch in der Tutzinger Hauptstraße

Das Loch: Direkt neben einem Kanalschacht tat sich am Dienstagnachmittag ein Loch in der Tutzinger Hauptstraße auf. Feuerwehr und Polizei sperrten den Bereich ab. © Lorenz Goslich

In Tutzing ist die Hauptstraße nach einer Unterspülung gesperrt. Die Reparatur wird noch mindestens bis Mittwochnachmittag dauern.

Tutzing – Wer durch Tutzing will, sollte derzeit besser woanders lang fahren: Mitten in der Tutzinger Straße hat sich am frühen Dienstagabend ein Loch aufgetan. Grund ist offenbar ein Kanalbruch, verbunden mit einer Unterspülung. Das Loch, am Abend etwa so groß wie ein Kanaldeckel, reicht tief in den Untergrund. Feuerwehr und Polizei waren schnell zur Stelle und sperrten den betreffenden Bereich vor der Greinwaldstraße ab. Der Verkehr konnte noch auf einer Spur weiter laufen. Dennoch bildeten sich lange Staus in und um Tutzing.

Doch schnell war klar: Eine Vollsperrung dieses Bereichs lässt sich nicht vermeiden. Wie lange sie dauern wird, ließ sich am Dienstagabend noch nicht absehen. In nächster Zeit wird die Durchfahrt durchs Tutzinger Ortszentrum jedenfalls nicht möglich sein. Mitarbeiter der Straßenbaufirma Strobl aus Frieding haben sich die Bescherung gleich angeschaut, die Arbeiten sollen sofort beginnen. Die Sperrung betrifft nur den Bereich rund um die Einmündung der Greinwaldstraße. Nach Süden und nach Norden bleiben die Straßenverbindungen bestehen. Auswärtige sollten Tutzing meiden.

Dazu riet am späten Donnerstagabend auch die Starnberger Polizei. „Bei Eintreffen der Streifenbesatzung der Starnberger Polizei wurde ein Erdloch mit etwa 5 Meter Tiefe und 1,50 mal 1 Meter Breite festgestellt. Nachdem der Boden weiter absackte, wurde nach Rücksprache mit den beteiligten Behörden der Bereich um das Erdloch vollständig gesperrt und eine Umleitung eingerichtet“, heißt es in einer Mitteilung. Die Sperrung wird noch mindestens bis zum Mittwoch andauern. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Sofern möglich, sollte der Ortsbereich Tutzing großräumig umfahren werden. Das Staatliche Bauamt und die Gemeinde Tutzing seien informiert.

Die umgehende Reparatur der Schadstelle ist erforderlich, obwohl die Sanierung der Tutzinger Ortsdurchfahrt fast unmittelbar bevorsteht – mit ihr soll es Mitte Juli losgehen. Da die dann als Umleitung vorgesehene Kirchenstraße bisher immer noch gesperrt ist, gibt es nun für die Durchfahrt in Tutzing eine doppelte Erschwernis: Weder auf der Hauptstraße noch auf der Kirchenstraße kommen Fahrzeuge durch.

Die Kirchenstraße ist wegen der Sanierung einer Brücke seit Monaten gesperrt. Sie sollte eigentlich schon vor Wochen wieder frei sein, wegen Liefer- und anderen Schwierigkeiten verzögerte sich die Fertigstellung mehrfach. Derzeit rechnet die Gemeinde damit, dass die Kirchenstraße ab Ende Juni oder Anfang Juli wieder befahrbar sein wird – gerade rechtzeitig für die Arbeiten an der Hauptstraße. (nz)