Tierische Überraschungen

Teilen

Versorgt Küken und andere hilfsbedürftige Tiere: die Tutzingerin Dr. Ninon Ballerstädt. © Andrea Jaksch

Auf ein Jahr der Überraschungen blickt Dr. Ninon Ballerstädt zurück. In ihrer Tierauffangstation gab es 2022 deutlich weniger Patienten, aber mehrere unverhoffte Wiedersehen. Und über eine Auszeichnung des Bayerischen Umweltministers durfte sich die Tutzingerin freuen.

Tutzing – Einer ihrer Patienten hat sich doch glatt auf einem Jagdschloss, 200 Kilometer von Tutzing entfernt, eingenistet: einer der Mauersegler, die Dr. Ninon Ballerstädt 2017 mit der Hand aufgezogen hatte. Diese Nachricht bekam die Tutzingerin im Januar 2022. Der Vogel war in der Seglerkolonie auf Schloss Ratibor bei Roth in Mittelfranken entdeckt worden. Das Jahr begann mit einer Überraschung, weitere sollten folgen. Deshalb schreibt die Frau, die in Tutzing seit Jahrzehnten eine Tierauffangstation betreibt, in ihrem Jahresrückblick auch vom „Jahr der Überraschungen.“

Ahnen konnte sie zum Beispiel nicht, dass die Leute aus der Umgebung ihr „nur“ 93 Tiere bringen würden – 30 Prozent weniger als 2021 und sogar 50 Prozent weniger als 2020. Neben 28 Mauerseglern fanden noch 59 weitere Vögel zu Ballerstädt. Und zwei Waldmäuse, zwei verwaiste Katzenkinder und zwei Igel, die von einem Dachs angegriffen und zum Teil schwer verletzt worden waren. Für 28 der 93 Patienten konnte sie nichts mehr tun. In ihrem Rückblick gibt sie Einblick in ihre akkurat geführte Statistik: „Von den 43 aus dem Nest gestürzten Küken betrug die Überlebensrate 77 Prozent, bei den zwölf Katzenopfern 75 Prozent. Von den 18 Patienten mit unbekannter Vorgeschichte überlebten 67 Prozent, von den 14 Anflugopfern 50 Prozent.“ Wegen des geringeren Aufkommens sei auch die Arbeitsbelastung zurückgegangen – eine Erleichterung für die Tierfreundin, die immer mal wieder ans Aufhören dachte. „Auf jeden Fall war ich in diesem Jahr am Ende längst nicht so erschöpft wie in den beiden vorangegangenen Jahren“, schreibt sie in ihrem Rückblick.

Eine Überraschung und zugleich ein Höhepunkt des Jahres war für Ballerstädt die Auszeichnung mit dem „Grünen Engel“. Den verlieh ihr Umweltminister Thorsten Glauber im September. Heute resümiert sie: „Irgendjemand muss mich für diesen Preis vorgeschlagen haben. Wer das gewesen sein könnte, ist bis heute ein Rätsel geblieben.“ Sie habe sogar versucht, „bei der zuständigen Behörde“ etwas in Erfahrung zu bringen. Die durfte aber nichts rausrücken: Datenschutz.

Als tierische Bekannte identifizieren konnte Ballerstädt um vergangenen Jahr gleich mehrere: So komme bis heute eine Kohlmeise aus dem Jahr 2020 immer noch regelmäßig an die Futterstelle in ihrem Garten, genau wie eine Taube, um die sie sich vor einem Jahr gekümmert hatte. „In diesem Jahr waren es gleich acht Tiere, die zu meinem großen Erstaunen – meistens nur sporadisch – mal wieder vorbeischauten“, berichtet Ballerstädt. Besonders freute sie das Wiedersehen mit einer handaufgezogenen Amsel aus 2020 sowie mit einem Rotkehlchen, das im März 2020 als Anflugopfer im Erwachsenenalter gebracht worden war. „Nach der Freilassung hatte ich es nie wieder gesehen.“ Und dann sei genau dieses Rotkehlchen Mitte Juni wieder bei ihr aufgetaucht.