Trachtler suchen die ganz Kleinen

Durch Mitgliederwerbung will der Gebirgstrachtenerhaltungsverein d‘Würmseer Stamm Diemendorf neue Vereinszugänge gewinnen. Dabei haben sie es auf eine ganz bestimmte Zielgruppe abgesehen.

Diemendorf – Der Gebirgstrachtenerhaltungsverein d’Würmseer Stamm Diemendorf ist ein Phänomen. Fast ganz Diemendorf ist Mitglied bei den Trachtlern – zumindest rechnerisch. Laut Gemeinde Tutzing wohnen 138 Personen in Diemendorf, 126 Mitglieder verzeichnet der Trachtenverein. Natürlich ist das eine oder andere Mitglied nicht aus Diemendorf, doch das Miteinander der Generationen im Trachtenverein ist bemerkenswert. Was mit Sicherheit auch daran liegt, dass viele Familien im Verein aktiv sind.

In der Jahresversammlung am Samstag ging es dennoch um Mitgliederwerbung, und zwar bei den ganz Kleinen. „Wir haben im Moment wenig Kinder“, sagt Schriftführerin Brigitte Leitner. Deshalb habe man beim Maibaum-Aufstellen heuer die Werbetrommel geschlagen. „Wir haben die Familien angesprochen, die neu zugezogen sind.“ In der Jugendgruppe sei der Verein wiederum stark, da gebe es keine Nachwuchsprobleme.

Die Diemendorfer Trachtler bestätigten ihren Vorstand im Amt

In der Versammlung wurde der Vorstand neu gewählt. Veränderungen gab es keine: Vorsitzender bleibt Gregor Kreutterer, sein Stellvertreter ist Nikolaus Friesenegger. Frank Wagner hat das Amt des Kassiers, Schriftführerin bleibt Brigitte Leitner. Erster Vorplatter ist Andreas Kreutterer jun., zweiter Vorplattler Michael Friesenegger. Jugendleiter sind Vitus Goldhofer und Michaela Wagner. Zur Musikwartin wurde Andrea Kammermeier gewählt. Trachtenwartin ist Marianne Wagner. Fähnrich wurde Nikolaus Friesenegger und Kassenrevisoren sind Andrea Steigenberger und Bettina Bauer-Pröbstl.

Vorsitzender Kreutterer nutzte die Versammlung, um verdiente Mitglieder zu ehren. Georg Leitner wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Kuni Neumayr wurde für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Albert Zirngibl erhielt wegen seiner 40 Jahre währenden Treue zum Verein eine Ehrenurkunde, ebenso Silvia Thumann. Für 25-jährige Mitgliedschaft ehrte der Vorsitzende Michael Leitner.

Loisachgaufest, Gartenfest und ein Hoagartn sind für 2019 geplant

Im kommenden Jahr stehen einige Veranstaltungen für die Diemendorfer Trachtler an. Das Loisachgaufest, an dem die Diemendorfer teilnehmen werden, findet in Thanning statt. Selbst will der Verein wieder ein Gartenfest ausrichten. Für den Herbst ist ein Hoagartn geplant. Und dann müssen sich die Trachtler langsam Gedanken machen, was sie für das Jahr 2020 planen, wenn der Verein sein 110-jähriges Bestehen feiern will.