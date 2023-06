Grundschüler vermitteln zeitlose Botschaft

Von: Sandra Sedlmaier

Begegnung mit dem kleinen Prinzen: Alle Schüler der Traubinger Grundschule wirken am Musical, das heute Abend nochmals gezeigt wird, mit. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Die Traubinger Grundschüler haben ein Musical auf die Beine gestellt. Sie zeigen den „Kleinen Prinzen“ mit seiner zeitlosen Botschaft.

Traubing – Was für eine Aufregung im Buttlerhof in Traubing: „Der kleine Prinz“ kommt. Alle 95 Kinder der Grundschule Traubing proben seit Monaten, um gestern Abend und noch einmal heute das Musical nach der gleichnamigen berühmten Erzählung von Antoine de Saint-Exupéry öffentlich aufzuführen. Beginn: 18 UhrDie Aufregung ist auch deshalb groß, weil es das erste Kulturprojekt seit fünf Jahren ist. Normalerweise gibt es jedes Jahr ein Theaterprojekt in der Schule, nur alle vier Jahre ein Zirkusprojekt. Corona hat das unterbrochen – mit der Folge, dass die Proben und die Aufführung des „Kleinen Prinzen“ für alle Beteiligten noch aufregender ist. „All diese Schüler, die Sie heute auf der Bühne sehen, haben noch nie bei einem Schultheater mitgespielt“, sagt Schulleiterin Michaela Walch. „Vor der Pandemie sind die Kinder über drei Jahre immer mitgewachsen mit jedem Schultheaterstück. Die heutigen Hauptrollen hatten diese Chance nicht und machen es trotzdem wie kleine Profis.“

Das ist auch Dorith Hirschvogel zu verdanken, die die Theater-AG leitet und Regie führt. Nicht nur hat jedes Schulkind eine Rolle, es galt auch, Lieder einzustudieren und Texte auswendig zu lernen. Und das Ganze, ohne dass Unterricht ausfällt, wie Walch unterstreicht. Was zu ungewohnten Szenen führte, seit die Theater-AG vor Ort im Buttlerhof probte. „Wir haben den Kindern Wochenpläne gegeben, die sie durcharbeiten, wenn sie gerade nicht mit den Proben an der Reihe sind“, berichtet Walch. Das bedeutete, dass ein Teil der Kinder auf der Bühne stand und der andere Teil am Boden sitzend oder liegend seine Schulaufgaben machte. Das klappte ausnehmend gut, wie die Schulleiterin beobachtet hat. „Es gab selten ein Jahr, in dem die Schüler so diszipliniert waren.“

Das Projekt wurde nur möglich durch massive Unterstützung von außen. Der Förderverein der Grundschule kümmerte sich um die Rechte für die Aufführung, mietete Headsets und half dabei, dass ein professioneller Tontechniker den Aufführungen den letzten Schliff gibt.

Das Stück selbst gefiel den Kindern auf Anhieb. Es bietet genügend Rollen: den Fuchs, den Piloten, die Rose, den Laternenanzünder oder den Geschäftsmann, um nur einige zu nennen. Was Walch für den „Kleinen Prinzen“ einnimmt, ist dessen zeitlose Botschaft. „Die kleinen Leute halten uns großen den Spiegel vor“, sagt sie. „Die zukünftige Generation wundert sich über die Schnelllebigkeit, Macht- und Geldgier der Erwachsenen, die den Blick für die kleinen schönen Dinge wie Freundschaft, Liebe zur Natur und der Erde scheinbar verloren haben.“