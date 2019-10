Traubinger Kirche ab Mitte Oktober gesperrt: Neue Elektrik, alte Heizung

Bald mit sicherer Elektrik: Die Kirche Mariä Geburt in Traubing wird saniert.

Sanierung

von Sandra Sedlmaier

Die Elektrik in der Traubinger Kirche Mariä Geburt wird nun doch erneuert, allerdings nicht in ganz so aufwändigem Rahmen wie ursprünglich geplant. Mitte Oktober soll es losgehen.