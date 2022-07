TSV und Sportclub: Aus zwei mach’ eins

Die SC-Delegierten (v.l.): Marie-Louise Scharnigg, Veronika Corallo, Petra Würtz, Susanne Lienerth, Alexandra Hartenberger, Marion Weiß, Claudia Zenger, Irina Lutzke und Viktoria Aratsch. Gabi Sontheim (4.v.r.) ist Delegierte des TSV. © Lorenz Goslich

Die Vorgespräche liefen schon geraume Zeit, nun ist es amtlich: Der Sportclub Tutzing wird eins mit dem TSV Tutzing.

Tutzing – „Jetzt gibt’s nicht nur die Tutzinger Fischerhochzeit, sondern auch die Sportlerhochzeit“, witzelte Walter Moser, Kreisvorsitzender im Bayerischen Landessportverband. Und das „mit Tränen im Auge“, wie er gestand: Seit Mittwoch ist die Fusion des TSV Tutzing und des Sportclubs Tutzing beschlossen – und damit die Zahl der Sportvereine im Landkreis Starnberg von 104 auf 103 geschmolzen, sagte Moser bei der Delegiertenversammlung des Sportclubs. Alle elf Delegierten stimmten für die Übernahme ihres Vereins durch den TSV. Einstimmigkeit war erforderlich.

Zur anschließenden Delegiertenversammlung des TSV kamen 30 von 48 eingeladenen Delegierten, die die Fusion mit dem SC ebenfalls befürworteten. In beiden Fällen beurkundete der Starnberger Notar Dr. Gerhard Brandmüller die Verschmelzung. Beim TSV werden die Mitglieder des Sportclubs mit offenen Armen empfangen. „Ich wünsche ihnen viel Vergnügen und viel Erfolg“, sagte der TSV-Vorsitzende Mark Habdank.

Den SC Tutzing hatten 1974 Ernst-August Marquardt und Wladimir Netschajew zunächst als Judoclub gegründet. Unter dem Vereinsdach wurden im Lauf der Zeit etliche Sportaktivitäten betrieben, so auch Tanzsport, Handball, Turnen, Kickboxen und Eissport, der 1981 wieder aufgegeben wurde, weil sich alle Hoffnungen auf eine neue Eissporthalle in der näheren Umgebung zerschlagen hatten. Zum Schluss gab es nur noch die Abteilung Fitness und Tanz, die über die Jahre den größten Zulauf hatte. Deren Aktivitäten werden nun auf die Turnabteilung des TSV übertragen, dessen breite Sportpalette von Badminton und Basketball über Fußball, Leichtathletik und Ski bis zu Tischtennis, Turnen und Volleyball reicht.

Hoher Aufwand, keine Nachfolger

Der Vorstand des Sportclubs bestand zuletzt aus Marie-Louise Scharnigg (Vorsitzende), Susanne Lienerth, Marion Weiß (beide stellvertretende Vorsitzende) und Irina Lutzke (Schatzmeisterin). Das Ende des Vereins begründeten sie unter anderem mit fehlenden Nachfolgern und immer höheren bürokratischen Anforderungen.

Moser bestätigte die Probleme am Rande und zeigte für die Entscheidung Verständnis. Durch die Zusammenführung mit dem TSV entstünden viele Synergieeffekte. Auch dessen Vorsitzender Habdank sprach von einer „Win-win-Situation“ für beide Vereine. So werden künftig einige Trainer des Sportclubs für den TSV tätig sein, nämlich Gisela Hertelt (Qi Gong), Marion Weiß (Workout und Tanz) und Susanne Lienerth (moderne Dance-Aerobic).

Der Sportclub hatte zuletzt 130 Mitglieder, der Höchststand hatte um 1980 bei fast 400 Mitgliedern gelegen. Der TSV Tutzing hat derzeit 1580 Mitglieder. Die SC-Mitglieder werden automatisch TSV-Mitglieder. Sie können allerdings ein Sonderkündigungsrecht nutzen, was etliche bereits getan haben. Der Mitgliedsbeitrag des TSV ist mit 120 Euro für Erwachsene höher als der des SC (90 Euro). Für dieses Jahr zahlen die bisherigen SC-Mitglieder zwei Drittel des TSV-Beitrags, vom nächsten Jahr an den vollen Beitrag. Auch eine Auflösung des SC hatte zur Debatte gestanden. Bei der Entscheidung für eine Verschmelzung gab es nach Angaben beider Seiten einen finanziellen Aspekt: Das Vereinsvermögen, einige Tausend Euro, wäre bei einer Auflösung an die Gemeinde gefallen, bleibt nun dem Verein erhalten. (nz)