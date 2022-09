Tütchen im Tausch: Saatgutbörse gestartet

Geehrte und Gewählte beim Obst- und Gartenbauverein: Georg Schmidt, Agnes Stöger (Kreisverband), Sonja Engelhard, Anni Leitner, der erste Vorstand Dieter Arcypowski und Christine Loerke (vorne v.l.), Michael Wittlief, Hubert Hupfauf, Inge Kammermeier, Hubert Arcypowski, Heidrun Arcypowski, Peter Meys und Roswitha Duensing (hinten v.l.). © A. Jaksch

Der Obst- und Gartenbauverein Tutzing will in Zusammenarbeit mit der Tutzinger Gemeindebücherei eine Saatgutbörse starten. Bei der Jahresversammlung des Vereins am Wochenende fiel dafür gewissermaßen der Startschuss.

Tutzing - Leonhard Ressler berichtete dabei in einem Vortrag über die Saatgutvermehrung aus der Mutterpflanze. „Der Vortrag diente zur Vorbereitung unserer Saatgutbörse, damit die Gartler lernen, wie sie zum Beispiel ihre Lieblingstomate das Saatgut abnehmen, vermehren und teilen können“, berichtete Vorstand Dieter Arcypowski. Zusammen mit Anke Ben-Ortlieb von der Gemeindebücherei Tutzing sei die Idee entwickelt worden, eine Saatgutbörse in der Bücherei aufzustellen – eine solche gibt es in Starnberg, Gemeinden wie Wörthsee fangen damit an. Die Börse sei vom Obst- und Gartenbauverein vorbereitet worden und werde ab sofort umgesetzt. „Wir gaben zum Start 50 Saattüten hineingesteckt“, erklärte Arcypowski. So funktioniert es: Die Gartler können Saatgut in die Saatgutbörse bringen und sich dafür auch wieder andere Sorten mitnehmen, gerne können sie auch mehr bringen als sie wieder mitnehmen – so wächst dann die Saatgutbörse an. Tüten für das Saatgut könne man sich in der Gemeindebücherei holen, gerne könnten aber auch andere Tüten verwendet werden. Falls Fragen bestehen, hilft Dieter Arcypowski unter (0 81 58) 28 13 oder per E-Mail an Dieter.arcypowski@ogv-tutzing.de weiter.

Bei der ersten Versammlung seit drei Jahren wählten die Tutzinger Gartler auch einen Vorstand. Er besteht aus Dieter Arcypowski als erstem und Peter Meys als zweitem Vorstand, Kassier Michael Wittlief, Schriftführerin Heidrun Arcypowski, als Beisitzerinnen sind Helga Ernst, Inge Kammermeier und Roswita Duensing tätig, Kassenprüfer sind Hubert Hupfauf und Hubert Arcypowski.

Die Gelegenheit nutzte der Vorstand auch für Ehrungen. So wurde Anni Leitner mit der goldenen Ehrennadel für 60 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Die Ehrennadel in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft im Verein erhielten Christine Lörke, Sonja Engelhardt und Franz Weber. Mit einer großen Tombola mit vielen tollen Gartler-Preisen endetet die Versammlung.