Das Geschenk von Abba Naor: Holocaust-Überlebende berichtet über Erfahrungen

Von: Sandra Sedlmaier

Ein besonderer Gast im Gymnasium: der Holocaust-Überlebende Abba Naor (4.v.l.) mit Marie Olinger, Lena Hauenstein, Schulleiter Andreas Thalmaier, Luisa-Marleen Gerum, Christopher Schultz, Mia Neff und Geschichtslehrer Sebastian Knoller bei seinem Besuch in Tutzing. © Andrea Jaksch

Der Holocaust-Überlebende Abba Naor hat die Neutklässler des Gymnasium Tutzing besucht. Für Schüler und Schulleiter war es eine besondere Ehre.

Tutzing – Der Holocaust-Überlebende Abba Naor hat den Schülern des Tutzinger Gymnasiums diese Woche ein Geschenk gemacht: sich selbst und seine Geschichte. „Ich danke für die Möglichkeit, dass wir den Vortrag hören und Herrn Naor kennenlernen durften“, sagte die Neuntklässlerin Luisa-Marleen Gerum. Der 94-Jährige, dessen Leidensweg als 13-Jähriger im Ghetto im litauischen Kaunas begann und ihn in mehrere Konzentrationslager führte, berichtete den Neuntklässlern von seiner Jugend im Ghetto, in Lagern und schließlich auf dem sogenannten Todesmarsch von Dachau bis nach Waakirchen bei Bad Tölz. Er war gerade 17 Jahre alt, als die Amerikaner ihn befreiten. Wobei befreien relativ zu sehen ist. „Die im Lager waren, leben damit ihr ganzes Leben. Ich wurde nicht nur vom Lager befreit, auch von unserer Familie.“ Als Ratschlag gab er den Schülern mit: „Bleibt Mensch! Die, die mir zuhören, werden hoffentlich das Richtige tun.“

Abba Naor wurde 1928 in der litauischen Stadt Kaunas geboren und lebte dort mit seinen Eltern und zwei Brüdern. 1940 marschierten die Russen in Litauen ein, 1941 die Deutschen. Von heute auf morgen war die Familie im Ausnahmezustand – erst auf der Flucht vor dem Krieg, dann im Ghetto Kaunas. Der ältere Bruder wurde mit 15 von den Deutschen bei dem Versuch erschossen, in umliegenden Dörfern Essen zu organisieren. Die Familie blieb im Ghetto, das kurz darauf zu einem Konzentrationslager wird – was bedeutet, dass die Nazis nicht arbeitsfähige Menschen aussortierten und umbrachten. Allein in den ersten fünf Monaten der deutschen Besatzung ermorden sie 137 346 der rund 200 000 in Litauen lebenden Juden. Später kommt Abba Naor mit seinen Eltern und dem kleinen Bruder ins Konzentrationslager Stutthof. Mutter und Bruder werden von dort nach Auschwitz in den Tod gebracht. Vater und Sohn werden getrennt, und Abba Naor kommt in das Konzentrationslager Utting, später nach Kaufering.

Holocaust-Überlebende Abba Naor sparte bei Vortag auch Grausamkeiten nicht aus

Über Naors Vortrag hing die große Frage: Warum? Warum wurden er und seine Familie, die Juden überhaupt, aus ihrem Leben gerissen? Die Antwort hat er bis heute nicht gefunden. „Was ist mit uns nicht okay? Zu Hause im Spiegel sehe ich keinen Unterschied zu meinen Nachbarn – aber auf der Straße bin ich irgendwie anders. Nicht weil ich will, sondern weil die anderen mich so sehen.“

Naor erzählte vom Hunger, vom Tod seines Bruders, vom letzten Blick auf die Mutter und dem kleinen Bruder auf dem Weg zum Zug, der sie nach Auschwitz bringen würde. Von den Schlägen der KZ-Aufseher, von der schweren Arbeit in Kaufering, von den Läusen und vom Typhus. Aber auch von der Freude im Ghetto, wenn einmal in der Woche ein Karren voller Bücher ankam. Er zeigte Fotos aus dem Ghetto, von eben jenem Bücherkarren, von einer Schulklasse, vom „Platz der Demokratie“ in Kaunas, auf dem die Ghetto-Bewohner ins Arbeitslager oder in den Tod geschickt wurden. Er sparte Grausamkeiten nicht aus. „Kleine Kinder hat man manchmal nicht erschossen“, sagte er. „Man hat sie lebendig in die Grube geschmissen.“

Auch Fotos von den Leichenbergen, die die Amerikaner bei Kriegsende in den Konzentrationslagern vorfanden, bekamen die Neuntklässler zu sehen. „General Eisenhower hat befohlen, Fotos zu machen. Er hat prophezeit, es wird eine Zeit kommen, da wird man das alles nicht glauben.“

Naor will mit Vortägen an Schulen seinen Beitrag gegen das Vergessen und Negieren leisten

Mit seinen Vorträgen in Schulen will er seinen Beitrag gegen das Vergessen und Negieren leisten. „Ich habe die Hoffnung nicht verloren, dass die Menschheit besser wird.“ Auch angesichts der Welle der Nächstenhilfe, die gerade in der Türkei nach dem Erdbeben zu spüren sei. Es liege an den jungen Menschen, wie sich die Zukunft gestalte. „Aufwachsen ohne Hass gegen den anderen – wir sind alle Gottes Kinder“, sagte er. „Ihr lebt in einem freien Land, hoffentlich bleibt es so. Ihr habt alle Möglichkeiten.“

Für das Gymnasium war es eine besondere Ehre, den Zeitzeugen Naor zu empfangen. Geschichtslehrer Sebastian Knoller hatte sich drei Jahre lang darum bemüht, die Warteliste war lang. „Ich bin wahnsinnig stolz und froh, dass Herr Naor bei uns ist“, sagte Schulleiter Andreas Thalmaier. Er erlebe Naor „als fröhlichen und lebensbejahenden Menschen – da können wir viel von Ihnen lernen“. Das ist auch bei der Neuntklässlerin Marie Olinger angekommen. „Das Leben ist es wert zu leben. Jede Sekunde.“ SANDRA SEDLMAIER