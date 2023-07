Tutzing: Acht Mauersegler fliegen in ihr neues Leben

Von: Sandra Sedlmaier

Der erste Flug: Dr. Ninon Ballerstädt schickte am Sonntag acht junge Mauersegler in die Lüfte. Insgesamt betreute sie in diesem Sommer 45 Segler, drei waren schon ausgewildert, drei sind nicht durchgekommen. © Dagmar Rutt

Flieg ins Leben, kleiner Vogel! Dr. Ninon Ballerstädt hat in Tutzing 45 junge Mauersegler aufgepäppelt. Am Sonntag schickte sie sie in den Himmel - und acht machten sich auf die Reise.

Tutzing – Es ist jedes Mal aufs Neue fast ein Wunder: Junge Mauersegler, die aus dem Nest gefallen waren und von Dr. Ninon Ballerstädt aus Tutzing aufgezogen und deshalb vor dem sicheren Tod bewahrt wurden, erheben sich in die Lüfte – wo sie dann den Rest ihres Lebens verbringen werden. Um 45 Mauersegler hat sich die Naturwissenschaftlerin seit Wochen gekümmert, 39 sind durchgekommen und waren am Sonntagabend im Würmseestadion am Start.

„Es sind nur acht gestartet“, berichtet die Tutzingerin. Deshalb sind nach wie vor 31 Jungvögel in ihrer Wohnung, die gepflegt und gefüttert werden wollen. „Pro Tier und Tag dauert das eine halbe Stunde“, sagt Ballerstädt. Am kommenden Sonntag will sie einen neuen Start versuchen. Wenn das Wetter passt, ist sie mit ihren Vöglen gegen 20 Uhr wieder im Würmseestadion.