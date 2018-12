Alkoholfahrt endet an Gartenmauer

Ein 50 Jahre alter Mann aus Tutzing hat am Freitag kurz hintereinander drei Unfälle verursacht. Grund dürfte der vorangegangene Alkoholgenuss gewesen sein.

Traubing – „Der Unfallfahrer war erheblich alkoholisiert“: Mit diesem Satz aus dem Polizeibericht der Inspektion Starnberg dürfte die Ursache für eine Serie von drei Unfällen bereits geklärt sein. Ein 50 Jahre alter Mann aus Tutzing hatte am Freitagnachmittag zu tief ins Glas geschaut, sich aber dennoch hinters Steuer seines Audi gesetzt.

Gegen 17.15 Uhr ging ein Anruf bei der Polizei ein, wonach ein Audi auf der B 2 Richtung Starnberg in Höhe Deixelfurt einen Rollerfahrer überholt und ihn dabei mit seinem Außenspiegel touchiert habe. Der Rollerfahrer kam dabei glücklicherweise nicht zu Sturz, wurde jedoch am Arm verletzt. Beinahe zeitgleich meldete sich ein weiterer Anrufer: In Traubing habe es einen Unfall mit einem Audi gegeben.

Wie sich herausstellte, war der 50-Jährige gegen einen Gartenzaun gefahren und auf der dortigen Gartenmauer zum Stehen gekommen. Als die Streife eintraf, saß der Mann bewusstlos auf dem Fahrersitz. Die Beamten versorgten ihn bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Verletzungen konnten offenbar nicht festgestellt werden. Während der Unfallaufnahme entdeckte die Polizei noch einen dritten Unfallort in Traubing. Auch dort wurde ein Gartenzaun beschädigt.

Der Schaden beträgt insgesamt etwa 19 000 Euro. Der Unfallfahrer wurde zur Blutentnahme gebeten, sein Führerschein sichergestellt. Zeugen der Unfälle mögen sich bei der Polizei Starnberg unter z (0 81 51) 36 40 melden. ps