Tutzinger Geschäftsleute wollen auf Läden aufmerksam machen

Den Weg nach Tutzing will die Arbeitsgemeinschaft Tutzinger Gewerbetreibender (ATG) an der Einmündung der Kustermannstraße in die B 2 weisen. Die Plakate haben der Vorsitzende Roberto Mestanza (r.) und Blumenhändler Roland Krykorka (l.) mehrmals versetzt. © privat

Eine Woche lang waren sie auf Wanderschaft: Plakate, mit denen Geschäftsleute Kunden während der Sanierung der Hauptstraße nach Tutzing lotsen wollen, standen erst auf der einen, dann auf der anderen Seite der Bundesstraße 2. Ein Grundeigentümer und Behörden hatten Einwände. Gestern mussten sie erneut versetzt werden.

Tutzing – Durch die schon lange andauernde Sanierung der Tutzinger Hauptstraße fühlen sich viele Geschäftsleute der Seegemeinde belastet. Autofahrer sind genervt von Staus, Klagen über weniger Kunden häufen sich, Sorgen wegen befürchteter Einbußen im Weihnachtsgeschäft machen die Runde. Mitglieder der Aktionsgemeinschaft Tutzinger Gewerbetreibender (ATG) haben Ende voriger Woche die Initiative ergriffen: Auf der Ostseite der B2 haben sie an der Einmündung der Kustermannstraße, die über Obertraubing nach Tutzing führt, Plakate mit der Aufschrift „Shopping in Tutzing“ aufgestellt. Denn dass ihr Ort über diese Route unter Meidung der Hauptstraße erreichbar ist, wissen ihrer Meinung nach viele überhaupt nicht. Doch damit begann ein Hin und Her.

Ein Tutzinger beschwerte sich: Ein Schild stehe auf Privateigentum, er habe nicht zugestimmt. Daraufhin haben die Geschäftsleute am Montag die Plakate wieder abgebaut und sie auf der gegenüberliegenden Seite der B2 am Wegweiser nach Obertraubing befestigt. Das kam am Montagabend bei einer ATG-Mitgliederversammlung gut an, doch auch Enttäuschung über die Gegnerschaft wurde laut. „Es wäre schön, wenn die Last eines solchen Jahrhundert-Bauprojekts auf alle Bürger verteilt würde“, sagt der ATG-Vorsitzende Roberto Mestanza in Hinblick auf die Straßensanierung. Schließlich werde die Bedeutung der Gewerbesteuereinnahmen für die Finanzlage der Gemeinde oft genug betont. Dann dürfe man aber die Voraussetzungen für das Gewerbe nicht erschweren.

Verkehrsbehörde des Landratsamts forderte Gewerbetreibenden auf, Schilder wieder auf andere Seite zu versetzen

Unterdessen gab es auch gegen den neuen Plakat-Standort auf der Westseite der B2 Bedenken. Die Verkehrsbehörde des Landratsamts forderte die Gewerbetreibenden auf, die Schilder wieder auf die andere Seite zu versetzen – in die Kustermannstraße hinein, abgerückt von der B2. Dort, befürchteten wiederum ATG-Mitglieder, werde man die Plakate von der Bundesstraße aus kaum sehen können. Gestern gab es einen Kompromiss. Die Plakate dürfen nun an der Kustermannstraße auf öffentlichem Grund etwas näher an der B2 aufgestellt sein als zunächst vorgesehen – nur nicht direkt neben der Bundesstraße.

„Wir können das Ansinnen der Gewerbetreibenden verstehen und haben deshalb den befristeten Beschilderungen zugestimmt“, sagt Stefan Diebl, der Sprecher des Landratsamts: „Wir haben die Gewerbetreibenden lediglich gebeten, die Schilder im Einmündungsbereich aus Gründen der Verkehrssicherheit ein Stück von der Bundesstraße weg zu versetzen.“

Mestanza: „Der Tutzinger Einzelhandel hat um seine Sichtbarkeit gekämpft“

Mestanza freut sich sehr über diese Lösung. „Der Tutzinger Einzelhandel hat um seine Sichtbarkeit gekämpft“, sagt er. Hoffnungen setzt er auch in einen geplanten neuen Internet-Auftritt, der kurzfristige Hinweise auf attraktive Angebote erlauben soll. Über die Entwicklung der Mitgliederzahlen und der Finanzen äußerte sich Kassierin Sandra Loeger bei der Versammlung positiv. Der Mitgliedsbeitrag soll von 90 Euro auf 120 Euro jährlich erhöht werden. Bei Vorstandssitzungen und Versammlungen soll Bürgermeisterin Marlene Greinwald künftig als Schirmherrin dabei sen. Nach einstimmigem Beschluss bei einer Enthaltung soll dies eine Änderung der Vereinssatzung ermöglichen.