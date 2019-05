Aus Punjab an den Starnberger See

Ein indischer Architekturstudent absolviert ein Praktikum bei Jochen Twiehaus. Der Tutzinger Planer hätte gern weitere internationale Nachwuchskräfte. Er baut auch mehr und mehr Kooperationen mit ausländischen Partnern auf.

Tutzing – Agambir Singh Gujrel hatte sich auch für Tätigkeiten in New York, in Singapur und in Shanghai interessiert. Entschieden hat sich der 22 Jahre alte Architekturstudent aus Indien aber dann doch für Tutzing. Warum? Den Ausschlag hat offenbar ein Foto gegeben. Im Internet hatte er nach in Frage kommenden Firmen Ausschau gehalten, und dabei war er nicht nur auf das Architektur- und Ingenieurbüro Twiehaus gestoßen, sondern auch auf ein tatsächlich recht imposant wirkendes Luftbild der Gemeinde mit dem Starnberger See, der Alpenkette und einem Wolkenmeer. Büroinhaber Jochen Twiehaus wiederum war, wie er erzählt, von den Arbeitsproben beeindruckt, die ihm Agambir Singh Gujrel geschickt hat. Und so ist der Inder seit Kurzem als Praktikant bei ihm, für sieben Monate. Twiehaus arbeitet auch mit anderen Architekturbüros in Europa zusammen. Da kommt ihm die internationale Ergänzung seines Personals recht, und er zeigt sich interessiert an weiteren Mitarbeitern aus dem Ausland.

„Wir erhalten immer wieder Bewerbungen zum Beispiel aus Italien oder Spanien“, sagt Twiehaus. An der Qualifikation vieler junger Architekten aus unterschiedlichen Ländern zweifelt er nicht: „Die Jungs sind alle gut.“ Besonders schnell und kreativ seien sie im Umgang mit der modernen Technik – ein Aspekt, der immer wichtiger wird. Anpassungsprobleme scheint es nicht zu geben. „Die Programme sind weltweit die gleichen“, sagt Twiehaus. Eher schwieriger ist es mit den hiesigen Bauvorschriften: Die seien in keinem anderen Land so anspruchsvoll wie in Deutschland.

Eine wichtige Rolle spielen dabei laut Twiehaus die klimatischen Verhältnisse: Die Gebäude müssen die Temperaturunterschiede im Winter und im Sommer überstehen. Das gelingt so gut, dass es der indische Praktikant kaum glauben kann. Twiehaus hat ihm alte Gebäude am Starnberger See gezeigt, darunter die 1855 erbaute Villa von Miller in Niederpöcking. Eines der Bauwerke ist 200 Jahre alt. „Und es steht immer noch“, staunte der Inder: „So etwas gibt es in Indien bei normalen Häusern nicht.“

Das Praktikum in Tutzing ist Teil des Studiums, das Agambir Singh Gujrel im nächsten Jahr beenden möchte. Das achte und das neunte Semester verbringt er in Tutzing. Geboren ist er in Padiala im Bundesstaat Punjab. Sein Studium absolviert er an der dortigen Chitkara-Universität, an die er alle 14 Tage einen Bericht mit Arbeitsproben schicken muss. Sein Vater betreibt ein Unternehmen für Kunststoffteile, seine Mutter ist Innenarchitektin.

Eine Rückkehr nach Deutschland nach dem Studium schließt der Inder nicht aus. „Die City ist sehr schön“, sagt er über Tutzing. Er mag die Menschen in dieser Gegend und den See. Gern ist er auch in München, wo er Kontakte zu Landsleuten hat. Aber in Tutzing, sagt er, gefällt es ihm besser als in der Stadt. Im Büro von Twiehaus hat er sich schon eingearbeitet, mit den Kollegen kommt er gut zurecht. Er wohnt zurzeit bei seinem Chef, würde aber gern beispielsweise für vier Wochen bei einer Familie in Tutzing unterkommen, auch für Gegenleistung, etwa in Form von Hilfe im Haushalt.

Lorenz Goslich