„Bausatz“ für Goaßnmass entwendet - 15-Jähriger erwischt

Ein 15 Jahre alter Bursche ist in Tutzing beim Ladendiebstahl erwischt worden. Er hatte Zutaten für eine Goaßnmass eingesteckt.

Tutzing – Dunkles Weißbier, Cola, Kirschlikör – fertig ist die Goaßnmass. Ein 15 Jahre alter Bursche aus Tutzing war bei einer Feier auf den Geschmack gekommen und hatte nun die Idee, sich eine selbst herzustellen. „Ein Versuch, die Zutaten bei seinen Eltern zu erhalten oder über diese besorgen zu lassen, scheiterte am Verantwortungsbewusstsein der Erziehungsberechtigten“, berichtet die Polizei. Da dem 15-jährigen klar war, dass er insbesondere den Kirschlikör regulär nicht kaufen kann, kam er auf die Schnapsidee, die Alkoholika in einem Tutzinger Supermarkt mitgehen zu lassen. Er versteckte am Mittwoch gegen 12.30 Uhr eine Flasche Likör und eine Flasche Weißbier in seinem Rucksack – kam aber wieder nicht zum Ziel. Eine Angestellte hatte den 15-Jährigen beobachtet, sie hielt ihn fest und verständigte die Polizei.

Die nahm ihn mit auf die Dienststelle nach Starnberg, wo er von seinem Vater abgeholt wurde. Der Wert der Getränke lag bei 6,30 Euro. Ein Hausverbot wurde ausgesprochen. Immerhin: Die Polizei bezeichnet den Jugendlichen als „reumütig und einsichtig“. mm